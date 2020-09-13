Общероссийский народный фронт запустил акцию в поддержку детского врача Мира Леонида Рошаля, которого унизили и оскорбили сторонники блогера Навального

Активисты ОНФ по всей стране выступили в защиту сопредседателя ОНФ, известного российского детского доктора, Героя Труда РФ, Детского доктора мира Леонида Рошаля. Напомним, в интернете один из сторонников Навального Милов (на канале YouTube) назвал детского доктора «преступником», отвратительно высказался о его почтенном возрасте и сравнил Рошаля с «Доктором Менгеле». Это нацистский врач, который ставил чудовищные эксперименты на узниках концлагерей. Одним из первых оскорбительное высказывание сторонника Навального в адрес доктора Рошаля прокомментировал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов: «Он сам-то понял что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем!» В защиту Рошаля выступил и замруководителя Исполкома ОНФ, лидер «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич: «Я узнал доктора Леонид Михайловича Рошаля задолго до того, как пришел работать в Общероссийский народный фронт. Знаю о той не простой работе, которую он проводил. Я лично видел, как он выводил детей из-под огня и террористической угрозы. И никогда не забуду глаза девочек, которые после взрыва в Керченском колледже лечились в его клинике. А еще я точно знаю, как 14-ти летний мальчишка из Сирии, который остался без ног, говорил ему спасибо за то, что остался жив. Много из того, что делает Леонид Михайлович, как правило, остается за кадром. Он не выносит это на первый план, не выпячивает и не кичится, – считая, что это просто его работа. Которую он, по обыкновению, привык делать хорошо. Я горжусь, что знаю его лично и работаю вместе с Великим человеком. Уважаемые любители поболтать в социальных сетях: придавайте значение словам, которые Вы произносите и не думайте, что за Рошаля некому заступиться. Каждый из тех, кто с ним работает, кого он лечил и лечит, родственники спасенных детей, все его пациенты и те, кто считает Рошаля настоящим мужиком – профессионалом своего дела, заступимся за него в встанем плечом к плечу». Кроме того, в поддержку Рошаля в интернете выступили известный тележурналист Владимир Познер, глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал телеведущего, на которого также обрушилась критика, после того как он рассказал о своей позиции по ситуации с Навальным. Поддержали своего именитого коллегу и медики по всей стране. Алексей Каргин, главный врач ГБУЗ Городищенского района Пензенской области: «Доктор Рошаль – национальное достояние страны, самый крупный авторитет для общества и медицины, сравнить Рошаля с Менгеле – значит автоматически обесценить труд всех всех врачей России. Это крайне «Оскорбление нанесено не столько Рошалю, сколько всем нам. Рошаль – великий доктор и великий гражданин, человек, который никогда не жалел ни здоровья, ни жизни ради своего дела. Для нас – это знамя, а это знамя оскорбили. И мы опять это съедим? А завтра оскорбят наших жен, наших дочерей? И мы опять будем умываться? Мы кто? Почему мы позволяем над собой такое? Это не должно остаться безнаказанно!» – заявил эксперт ОНФ, главный врач городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. По мнению известных политиков, общественных деятелей и врачей Милов не только оскорбил и унизил Рошаля, но также оклеветал его и должен ответит за это по закону. Леонид Рошаль — Герой труда РФ, врач, спасший сотни тысяч детей, человек поставивший себя на грань смерти ради детей, взятых в заложники в Беслане. Его поступки известны по всему миру, не только в России. Он работал в Румынии, Ираке, Югославии, Японии, Египте, Афганистане, Непале, Турции, Индии, на Украине. Его заслуги оценили в ООН. ОНФ призывает присоедиться к акции в поддержку доктора Леонида Рошаля, размещая в социальных сетях сообщения в поддержку Леонида Михайловича и истории, в которых имя Рошаля стало символом спасения многих жизней и судеб.