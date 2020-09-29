Сотрудники вневедомственной охраны Коми за прошлую неделю более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Полицейскими группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю с 21 по 27 сентября 2020 года за совершение различного рода преступлений задержан один человек, кроме этого группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 30 человек за административные правонарушения.

На пульт централизованной охраны поступило 87 сигналов «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В настоящее время подразделения вневедомственной охраны по Республике Коми обеспечивают безопасность более 2300 объектов различных форм собственности, а также около 3300 мест проживания и хранения имущества граждан (квартиры, частные домовладения, дачи, гаражи).