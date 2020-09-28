Представители Народного фронта прошли в финал конкурса «Лидеры России. Политика»

Сегодня подведены итоги второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика». Всего по результатам двух полуфиналов в финал вышли 100 человек, среди них – руководители проектов, эксперты и члены Центрального штаба Общероссийского народного фронта. «Сегодня приглашения в финал получили 50 конкурсантов из 21 региона России. Больше всего финалистов представляют Москву — 18 человек. Следом идут Московская и Ростовская области и Республика Татарстан — по три финалиста. Также в финал вышли по два участника, представляющие на конкурсе Санкт-Петербург, Челябинскую область, Республику Дагестан, Курскую область, Чувашскую Республику и Ямало-Ненецкий АО. По одному финалисту представляют Удмуртскую Республику, Красноярский край, Владимирскую, Оренбургскую и Курганскую области, Приморский край, а также Волгоградскую, Липецкую, Самарскую, Нижегородскую и Новосибирскую области», — прокомментировал результаты второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. Так, в финал конкурса прошли заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, член Центрального штаба ОНФ, председатель правления Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо «Торнадо» Андрей Белоглазов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, эксперт ОНФ, координатор проекта ОНФ «Время рожать» и председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, эксперт ОНФ, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, эксперт ОНФ, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, эксперт ОНФ, блогер, автор проекта «Школа адекватных родителей» Виктория Дмитриева, эксперт ОНФ, директор Фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. На протяжении всех дней полуфинала конкурса участники работали в группах в рамках оценочных мероприятий, приняли участие в мастер-классе, посвященном искусству публичных коммуникаций, командообразовательном мероприятии, а также получили возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников проекта во время панельных дискуссий. «Двигаться надо всегда только вперед, а впереди у меня теперь – финал конкурса «Лидеры России. Политика». Ценность любого конкурса – в том, что ты вынесешь из него. Для меня важно будет еще и применить полученный опыт в удаленных территориях после ЧС, где мы работаем в последнее время. Благодарю каждого, кто поддерживал и отдал за меня голос в предыдущих этапах. Спасибо наставникам, экспертам, спикерам и участникам очных полуфиналов – было круто», – поделился заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич в социальных сетях. По результатам двух полуфиналов определены 100 финалистов проекта, из них также в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ). Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента Российской Федерации с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Он стартовал 25 февраля 2020 г. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.