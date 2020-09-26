ОНФ в Коми просит власти проконтролировать создание спусков для маломобильных граждан в микрорайоне Сосновая Поляна

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой взять на контроль создание пешеходных спусков для маломобильных граждан в микрорайоне Сосновая Поляна поселка городского типа Краснозатонский. Сейчас здесь идет ремонт дорог и тротуаров, но обеспокоенные местные жители увидели, что строители не делают пешеходных спусков и обратились за помощью в региональное отделение ОНФ.

Общественники выехали на место и зафиксировали, что в районе улицы 17-я Линия, где идет дорожное строительство, уже уложены высокие тротуарные бордюры, в том числе в районах пешеходных переходов. Однако представители подрядной организации, которая осуществляет дорожный ремонт, заверили активистов ОНФ, что в дальнейшем дорожные участки у бордюров в районе пешеходных переходов будут дополнительно отсыпаны щебнем и заасфальтированы, таким образом будут сделаны искусственные спуски.

«Общественники обратились к собственнику дорог и заказчику строительства — администрации Сыктывкара с просьбой дополнительно проконтролировать создание спусков для маломобильных граждан при строительных дорожных работах в микрорайоне Сосновая Поляна. Кроме того, мы взяли этот вопрос на свой общественный контроль и в дальнейшем проведем повторную проверку. Для ОНФ в Коми развитие доступной среды для людей – одно из основных направлений работы, которое общественники будут расширять», — отметила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.