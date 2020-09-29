Участники команды «Молодежки ОНФ» провели «День сердца» по всей стране

Во Всемирный день сердца 29 сентября участники команды «Молодежки ОНФ» в регионах провели цикл мероприятий. Ребята вместе с врачами рассказали местным жителям о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, устроили флешмобы и прочитали стихи о сердце. Так, в Пермском крае команда «Молодежки ОНФ» провела информационную акцию по профилактике заболеваний сердца. Ее поддержали глава региона Дмитрий Махонин, руководство краевого Минздрава и более 50 врачей регионального Клинического кардиодиспансера. В рамках «Дня сердца» участники команды «Молодежки ОНФ» в Пермском крае подготовили несколько видеороликов. Советы от врачей и молодежи о том, как беречь свое сердце, будут транслироваться на информационных табло общественного транспорта и больницах краевой столицы в течение всего года. Также во Всемирный день сердца 29 сентября на светомузыкальном фонтане в самом центре Перми пройдет шоу, подготовленное командой. «Забота о своем сердце – вклад в качество жизни и опора долголетия. Именно об этом мы всегда должны помнить. Сегодня заболевания сердца являются основной причиной смерти населения во всем мире. Поэтому в обязательном порядке с молодого возраста мы должны следить за своим здоровьем, обращать внимание на возможные заболевания сердца и заниматься их профилактикой», – отметил кардиохирург, заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов. Социальный ролик записали и участники команды «Молодежки ОНФ» в Адыгее. Для этого ребята побывали в Адыгейской республиканской клинической больнице. «Мы пообщались с врачами-кардиологами, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье местных жителей. Они поделились с нами универсальными рекомендациями, способствующими снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы», — рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Адыгее Андрей Крысанов. А ребята из команды «Молодежки ОНФ» в Краснодаре пришли за советами кардиологов в Медицинский лучевой центр. «Откажитесь от вредных привычек, чаще дышите свежим воздухом и внимательно следите за своим питанием. Уделяйте внимание спорту, высыпайтесь и учитесь справляться со стрессом. Берегите свое сердце смолоду», — поделился врач высшей категории, кардиолог из Краснодара Мария Кмита. Необычно отметили «День сердца» участники команды «Молодежки ОНФ» в Оренбурге. Они организовали и провели встречу жителей города с инструктором по скандинавской ходьбе Оксаной Зазулиной. «Скандинавская ходьба является одним из видов спорта, который способствует профилактике здоровья сердца. Мы обратились за помощью к профессиональному тренеру, который провел выездную тренировку в городском парке «Ивушка». Сначала Оксана показала нам, как нужно пользоваться палками, чтобы мышцы работали правильно. А потом мы вместе прошли по маршруту, получив массу положительных эмоций», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Оренбургской области Евгений Пущаев. О том, что скандинавская ходьба спасает от многих болезней говорит и тренер. По мнению Оксаны Зазулиной, этот вид спорта положительно влияет на здоровье сердце и помогает натренировать сердечную мышцу. «Во время ходьбы с палками увеличивается кислородный обмен и число вырабатываемых эритроцитов, которые добавляют выносливости организму», – пояснила Зазулина. В завершении тренировки, ребята провели флешмоб «День сердца». Они выстроились в форме сердца, подчеркнув важность следить за своим здоровьем. Сегодня такие флешмобы прошли практически по всей стране. В Амурской области участники «Молодежки ОНФ» вместе с будущими медиками выстроились в форме сердца на территории Дальневосточного аграрного университета. Они также подняли над головой красные листы, показав его биение. А в Томске команда показала «танец сердца» на нижней террасе Лагерного сада. Кроме того, на своих страницах в соцсетях участники команды «Молодежки ОНФ» прочитали для земляков стихи о сердце.