Саша хочет снять шапку

Сейчас в республике Коми +11. Настя надевает на своего сына Сашу шапку посвободнее и гуляет с ним в безлюдных местах, чтоб не привлекать к ребенку излишнее внимание. Все из-за Сашиной головы. На темечке у ребенка шишка, по форме напоминающая яйцо, по центру прощупывается невысокий костяной ирокез, который тянется гребнем до лба. Сам лоб нависает над лицом. Преждевременно сросшиеся части черепа еще не сдавливают растущий мозг, мальчик развивается, у него пока ничего не болит. Чтобы ребенок и дальше рос здоровым, ему нужна срочная операция.

Ткаченко — обычная семья. Мама продавщица в магазине, папа экскаваторщик, старший сын Кирилл перешел в 8 класс. Квартиру купили в ипотеку в Ухте. «Хотелось очень еще ребенка, а не получалось. Мы Сашу долго-долго ждали». Дождались год назад, в сентябре. С тех пор они живут в двух измерениях. Анастасия Ткаченко так и спрашивает: «Вам возраст сына от родов называть, или от того дня, до которого мы не дотянули». По первому календарю Саше год. По второму — 9 месяцев.

Долгожданный Саша родился на 28-й неделе беременности весом чуть больше килограмма. Дальше реанимация, ИВЛ, два кровоизлияния, три переливания крови… Спасая ребенка, врачи внимания на необычную головы малыша не обратили. И когда у Саши возле родничка проклюнулась шишечка, попросили не переживать. Настя послушалась. У мужа, Сашиного папы, тоже череп не идеальный: на затылке вмятинка в рождения. И ничего.

Но Сашина голова со временем принимала все более причудливые формы, шишечка росла вместе с черепом, появилась асимметрия, стало заметным косоглазие. А еще за полгода окружность головы ребенка увеличилась на 5 см. Анастасия спрятала шишечки и лобик сына под шапки и снова пошла по врачам.

Саше диагностировали краниостеноз. Косточки черепа зажали мозг ребенка в тисках. Это значит, что со временем начнет страдать зрение, появятся головные боли, повысится внутричерепное давление. Полноценно развиваться ребенок без операции просто не сможет.

«Если бы диагноз поставили в первые полгода, то можно было бы прооперировать сына, не иссекая ему череп, а сделав эндоскопическую операцию», — говорит Анастасия. Но болезнь подтвердили позже. Теперь нейрохирурги должны сформировать Саше нормальную голову, поставив в череп специальные саморассасывающиеся пластины. Стоят они больше 300 тысяч рублей. И для семьи Ткаченко это очень дорого.

Саше в конце сентября исполнится год. Это по одному календарю. Но навыками он не «дотягивает» до этого возраста: не сидит пока и не ходит. Зато ползает, стоит на высоких коленях и говорит свои первые слова. Он улыбчивый и спокойный. Лопает мясное пюре и косит правым глазом в сторону носа, когда смеется. У Саши пока ничего не болит. У него есть все шансы восстановиться и догнать сверстников. В начале ноября Ткаченко ждут в Москве. Давайте поможем им попасть на операцию, чтобы когда в Коми придет настоящая весна, Саша мог выйти на улицу без шапки.

Диагноз: краниосиностоз

Необходимо: 307 800руб. на оплату медицинского изделия «Пластина прямолинейная и др.» для проведения плановой операции в ГБУ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. Войно- Ясенецкого»

Голованев Павел Сергеевич, ведущий пластический хирург, черепно-лицевой хирург НПЦ специализированной медицинской помощи детям г. Москва:

— У Саши произошло преждевременное внутриутробное закрытие швов, что послужило ограничению роста черепа и внешней деформации. Если дефект не устранить, с возрастом у ребенка могут возникнуть различные неврологические нарушения: постоянные головные боли, ухудшение зрения, гиперактивность, нарушение сна и так далее. Чтобы избежать этого, нам необходимо провести реконструкцию черепа с вживлением специальной саморассасывающейся пластины. Мы буквально разбираем череп ребенка и собираем его заново. После операции ребенок будет развиваться полноценно.

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