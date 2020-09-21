Активисты ОНФ в Коми ликвидировали свалку и высадили саженцы сосны в лесу Корткеросского района

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и команда «Молодежка ОНФ» в Республике Коми присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». В День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности общественники ликвидировали свалку и высадили саженцы сосны в лесной зоне Корткеросского района.

«Для ОНФ борьба со свалками и сохранение лесов – большая, системная и ответственная работа. Особенно это актуально для Республики Коми, где лес – основное богатство, и в первую очередь для местного населения, для которого тайга – сама жизнь, уклад и основа сохранения культурных традиций. Леса Коми – легкие всей европейской части России. Сберечь их – наша задача. Ликвидация очередной свалки в зеленой зоне и посадка саженцев сосны – это не только конкретные шаги в этом направлении, но и позитивный пример, в том числе для молодого поколения. Ведь, например, в эту нашу большую экологическую работу активно включилось Корткеросское школьное лесничество. У ребят буквально горят глаза от участия в таком добром деле», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Общественники собрали в лесу более 80 мешков мусора. На очищенной территории они высадили более 50 саженцев сосны. Помощь экологической акции оказало местное лесничество и администрация Корткерсского района.

Ранее активисты Народного фронта и команда «Молодежка ОНФ» в Коми в лесной зоне близ села Корткерос убрали свалку объемом около 10 куб. м и высадили на этом месте саженцы сосны. Также они посадили более 200 саженцев ели у деревни Разгорт Сыктывдинского района, и более 200 молодых растений в лесной зоне в Княжпогостском районе. Кроме того, вместе с участниками школьного лесничества поселка Приозерный общественники убрали две свалки в лесу Корткеросского района и высадили на очищенных участках порядка 100 саженцев сосны.

Представители ОНФ в Коми сообщили, что уборка свалок в лесу и посадка деревьев – это акции не только в дни экологических дат. «Такая работа ведется на постоянной основе, в том числе по сигналам местных жителей. И эту работу общественники будут продолжать», — отметил Ковалев.