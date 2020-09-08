Руководитель ОНФ Михаил Кузнецов стал наставником конкурса «Лидеры России 2020»
Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов стал наставником конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом стало известно сегодня на заключительном дне суперфинала конкурса.
«Участие в проекте «Лидеры России» – для меня большая радость и огромное удовольствие. Это самый большой кадровый конкурс из существующих в нашей стране – в этом году заявились на участие 233 тысячи человек. Для меня большая честь и ответственность – быть наставником столь масштабного проекта. ОНФ предоставит победителям конкурса возможности для реализации идей как на региональном, так и на федеральном уровне», – сказал Кузнецов.
Он также отметил, что финалисты конкурса «Лидеры России» были в числе первых, кто предложил свою помощь в период пандемии в рамках всероссийской акции #МыВместе.
«Это неудивительно, потому что среди участников конкурса – самые яркие, пассионарные люди, у которых есть большое желание вкладываться не только в себя, но и помогать окружающим. В период пандемии они помогали в качестве автоволонтеров, кормили врачей и в целом принимали активное участие», – добавил руководитель ОНФ.
Михаил Кузнецов пожелал лидерам настойчивости в достижении целей.
«Далеко не все можно реализовать с первого раза, но, если есть внутренняя потребность расти и менять страну вокруг себя – а именно это характеризует лидеров России, – необходимо двигаться вперед и проявлять настойчивость. А задача наставников – в этом помогать», – заключил он.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 г. Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал 6 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Из 233 тыс. участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек. В течение двух дней финалисты соревнуются в очных турах, по результатам которых будут объявлены 100 победителей проекта. Они получат наставников из числа ведущих государственных деятелей нашей страны.