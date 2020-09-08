ОНФ: В России необходимо создать орган власти, регулирующий дальнейшее развитие института самозанятых

Нормы, регулирующие деятельность самозанятых, пока не синхронизированы со всеми положениями российского законодательства. Поэтому возникает множество вопросов, требующих уточнения. Необходимо создать орган власти, который бы регулировал деятельность самозанятых и занимался бы дальнейшим развитием этого института. Это может быть эффективно только при комплексном подходе, заявил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький. «Однако закон об НПД пока не синхронизирован со всеми положениями российского законодательства. Поэтому возникают вопросы, требующие уточнений», – предупредил Беленький, которого цитируют «Ведомости». Некоторые из них касаются отдельных профессий. Так, например, чтобы таксист мог легально перевозить пассажиров, он должен получить разрешение. Но сделать это может только юридическое лицо или ИП, а не самозанятый. Другие проблемы касаются всех самозанятых. Наиболее острая из них – когда недобросовестные работодатели заставляют сотрудников регистрироваться в качестве самозанятых, вместо того чтобы заключать с ними трудовые договоры. Так работодатели пытаются сэкономить на налогах и взносах в фонды. Критерии, в каком случае нужен трудовой договор, а в каком можно работать с самозанятым, также отсутствуют. В результате у транспортной компании могут быть как штатные водители, так и самозанятые, которые получают вознаграждение за отработанное время. В ряде случаев трудовая инспекция может заподозрить, что компания намеренно снижает штатную численность сотрудников и нарушает закон. Смущают регуляторов и ситуации, когда у самозанятого только один заказчик. Кроме того, получить пособие по уходу за ребенком-инвалидом или престарелым родственником может только официально безработный. Однако самозанятый безработным не считается. «Таким образом, люди встают перед выбором: лишиться либо пособия, либо возможности легально подрабатывать как самозанятый предприниматель. Нужны законодательные изменения, которые помогли бы урегулировать эту ситуацию», – указал Беленький. Он также напомнил, что потребители услуг самозанятых пока остаются не защищенными перед законом. И здесь необходимы различные решения. Так, например, проблема охраны прав потребителей может быть решена за счет введения обязательного страхования ответственности самозанятых и т.д. «Главная проблема состоит в том, что в России нет органа власти, который бы регулировал деятельность самозанятых и занимался бы дальнейшим развитием этого института. Однако такой орган нужен, поскольку регулирование этой формы деятельности было бы более эффективно при комплексном подходе», – подчеркнул Беленький.

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