Активисты ОНФ в Коми помогли очистить от мусора улицу 65-летия Победы в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и неравнодушные граждане провели экосубботник на улице 65-летия Победы в Сыктывкаре: собрали и утилизировали на местном полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) порядка 10 кубометров собранного мусора – это более 60 мешков.

«Благодарны всем, кто приложил усилия, чтобы провести эту акцию. Экологические активисты, которые сегодня проводят большую работу на территории Сыктывкара, приглашали всех местных жителей принять участие в этом субботнике. Необходимо повышать экологическую культуру, ведь это базовый элемент всей культуры общества. Люди, которые раньше не обращали внимания на мусор, а сейчас поучаствовали в субботнике, потом сами не будут мусорить. А это самое главное», — сказала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Поддержку общественникам в проведении экосубботника оказали администрация города Сыктывкара и местное предпринимательское сообщество. Такое плодотворное взаимодействие налажено на постоянной основе, пояснили активисты ОНФ.

«Я вышла из автобуса и удивилась: так чисто стало! Большое спасибо всем участникам субботника. Будет такая помощь и планета будет чистая», — отметила местная жительница.

Экосубботник и борьба со свалками – это для активистов ОНФ в Коми налаженная работа, в которой активно принимают участие неравнодушные граждане, органы власти и предприниматели. Напомним, в День Государственного флага и День Республики Коми общественники убрали свалки у реки Вычегда и в районе улицы Тентюковской в Сыктывкаре, в том числе ликвидировали опасную свалку ртутных отходов.

«Для ОНФ важны не слова, а дела. Экологическую работу мы продолжим», — отметила Иванова.