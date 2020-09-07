Захар Прилепин и эксперты ОНФ поддержали создание эколого-туристского кластера «Паустовский»

Народный фронт предлагает включить туркластер «Паустовский» в ключевые объекты показа на Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив по развитию экологического туризма. Победители конкурса получат поддержку от федеральных и региональных органов исполнительной власти. Предложение экспертов стало продолжением инициативы ОНФ о создании межрегионального турмаршрута «Москва – Рязань – Нижний Новгород». Планируется, что он соединит объекты культурного наследия, туристские кластеры и места бытования народных художественных промыслов на территории трех субъектов России. Кластер «Паустовский» сформирован в границах трех муниципальных районов Рязанской области и включает две особо охраняемые природные территории – Национальный парк «Мещерский» и Заказник «Солотчинский парк». К разработке проекта были привлечены профильные эксперты в области культуры, истории, археологии и этнографии. Партнерами проекта по созданию кластера являются Московский музей Паустовского, МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт археологии РАН. Захар Прилепин, Член Центрального штаба ОНФ, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького по литературной части, российский писатель, филолог, публицист: «Проект «Добровольцы культуры» всегда старался аккумулировать вокруг себя лучшие региональные практики, направленные на развитие регионов средствами культуры. В России проходит конкурс Агентства стратегических инициатив на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Среди 115 заявок из 68 регионов, моя родная Рязань подала кластер «Паустовский», в результате народного голосования наши земляки смогли пройти в финал. Это достойный проект. Поэтому я буду оказывать ему всестороннюю поддержку. Быть ли кластеру «Паустовскому» — зависит от нас».