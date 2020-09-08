Благодаря ОНФ в Коми через болото на самом опасном школьном маршруте в Сыктывкаре построен деревянный мост

Не дождавшись реакции властей, активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми при участии местных жителей и при поддержке предпринимательского сообщества организовали постройку деревянного моста через болото на самом опасном школьном маршруте в Сыктывкаре. Сооружение было открыто 1 сентября 2020 г., когда дети отправились в школу.

Еще в 2019 г. ОНФ в Коми на основании сигналов жителей и проведенного мониторинга «Дорога в школу» признал маршрут от микрорайона Южный до школы № 24 на улице Морозова в Сыктывкаре самым опасным. Дети и взрослые буквально рисковали жизнями: дорога проходит не только через необорудованные железнодорожные пути, но и через болото. Чтобы преодолеть болотистый участок, люди положили деревянные настилы, в которых из-за дыр и щелей можно было сломать ногу, а в непогоду и период разлива болота настилы и вовсе тонули или уплывали.

Общественники пригласили на место представителей администрации Сыктывкара и достигли договоренности о начале работ по обустройству пути через болото. Однако, как показал очередной мониторинг, власти так и не предприняли никаких действий по улучшению ситуации. Тогда активисты ОНФ обратились за помощью к представителям бизнес-сообщества. В короткие сроки был организован сбор строительных материалов и проведены работы по возведению через болото деревянного моста с перилами.

«В этом месте всегда стоит вода, поэтому здесь были положены доски. Стараясь перепрыгнуть с одного настила на другой мы зачастую падали и приходили грязными. Сейчас мы видим совсем другую картину. Здесь приятно идти!» — поделилась мама ученицы школы № 24 Наталья Степач.

Активисты ОНФ в Коми поблагодарили всех неравнодушных предпринимателей и граждан за помощь, в том числе бригадира строительства Николая Мискеля, который вместе с местными жителями принял участие в строительстве деревянного моста.

Однако на достигнутом представители Народного фронта в Коми останавливаться не собираются: общественники провели новый совместный рейд с представителями администрации и договорились с собственником железнодорожных путей о начале работ по обустройству перехода, приведении в порядок дороги вдоль гаражного комплекса и установке освещения.

«Самое трудное удалось сделать общими усилиями: путь через болото для детей и взрослых стал безопасным. Теперь необходимо довести дело до конца. В ходе совместного рейда мы достигли новые договоренности с руководством администрации Сыктывкара. ОНФ в Коми будет добиваться их выполнения. Надеемся, что на этот раз слова представителей местной власти не разойдутся с делом», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В ходе рейда начальник управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил, что вопрос взят на особый контроль, и уже в сентябре 2020 г. дорожный участок будет приведен в порядок, также будет установлено освещение. Чтобы убедиться в этом лично, в октябре активисты ОНФ в Коми проведут повторный рейд.