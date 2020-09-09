ОНФ помогает медработникам, заболевшим COVID-19, получить положенные страховые выплаты

Медицинские работники, имеющие право на дополнительные страховые гарантии в связи с оказанием медицинской помощи больным COVID-19 и столкнувшиеся с трудностями при получении выплат, могут получить в ОНФ необходимую помощь и юридическую консультацию. Обратиться за помощью к экспертам ОНФ для получения положенной страховой выплаты можно через сайт, созданный специально для оперативного решения вопросов по выплатам. На совещании с членами правительства президент Российской Федерации, лидер Народного фронта Владимир Путин отметил забюрократизированность механизма обеспечения медицинских работников страховыми выплатами в связи с заражением COVID-19 и указал на соответствующие нарушения в регионах, выявленные ОНФ. О недопустимости бумажной волокиты при оформлении страховых выплат заявил и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. «Оказывающие медицинскую помощь больным с COVID-19 люди идут на сознательный риск, добровольно подвергая свои жизнь и здоровье большой опасности. От работы этих людей, от твердости их характера и решимости во многом зависит наша победа над COVID-19. Медицинский работник, который борется с пандемией, спасает человеческие жизни, должен быть уверен, что получит положенную компенсацию в случае наступления страхового случая. Поэтому недопустимо отказывать людям в страховой выплате, ссылаясь на несовершенные административные процедуры», – сообщил Рошаль. Вопрос с обеспечением медицинских работников положенными выплатами также находится в центре внимания профессиональных объединений медицинских работников. Так, заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Андрочников подчеркнул, что шанс заболеть в ходе профессиональной деятельности есть у всех медработников, и все они должны иметь дополнительное страховое возмещение, и кроме того, необходим «должный общественный контроль за выплатами».