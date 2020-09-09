Эксперты ОНФ призвали правительство РФ расширить «сельские» доплаты к пенсиям

Народный фронт считает, что пока рано снимать с контроля выполнение поручения президента России Владимира Путина о расширении списка работ, профессий и специальностей, по которым должна устанавливаться фиксированная дополнительная выплата к страховой пенсии для сельских пенсионеров, и призывает правительство России расширить список получателей «сельских» доплат к пенсиям. «Мы готовимся к активному общественному обсуждению проблемы расширения количества получателей «сельских» доплат к пенсии, в том числе планируем установить примерное количество людей, которые лишены сейчас таких доплат в связи с переездом в город или преобразованием их деревни в городское поселение, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, заместитель председателя комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин. – В ближайшее время мы с экспертами обсудим это в Ставропольском крае, запросим мнение коллег из других регионов, в том числе известных своим высокоразвитым аграрным сектором, после чего снова выведем обсуждение на федеральный уровень. Наша конечная цель – добиться того, чтобы большая часть людей, отдавших свои годы сельскому хозяйству как отрасли смогли получать предусмотренную законом доплату к пенсии независимо от каких-либо формальных критериев». Федеральный закон «О страховых пенсиях» устанавливает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от их размера для проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Однако эта «сельская» доплата к пенсии предусмотрена не для всех деревенских пенсионеров, а только для тех, кто работал в сельском хозяйстве на работах, производствах, должностях или по профессиям (специальностям), список которых утвержден постановлением правительства РФ. На пленарном заседании VI медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» (май 2019 г., Сочи) главный редактор газеты «Антиспрут» Виталий Лебедев из Краснодарского края привлек внимание к этой проблеме президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина. Лебедев рассказал о поступающих в редакцию жалобах на отказы краевого отделения Пенсионного фонда предоставлять дополнительные выплаты из-за отсутствия должности заявителя в списке. В такой ситуации, например, оказались бывшие повара, кухонные рабочие, юристы, бухгалтеры, экономисты, кассиры, много лет отработавшие в колхозах. По итогам Медиафорума ОНФ глава государства поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о расширении списка работ, профессий и специальностей, дающих право на «сельскую» доплату к пенсии. В подготовленном докладе о ходе исполнения данного поручения правительство РФ просит снять его с контроля со ссылкой на принятое 25 июня 2019 г. (то есть еще до выхода самого поручения) постановление №805, которым список был дополнен некоторыми профессиями, работами и должностями. Так, например, право на доплату к пенсии получили те, кто занимался ремонтом сельхозтехники, охраной производственных объектов в сельском хозяйстве, индивидуальные предприниматели, являвшиеся сельскохозяйственными производителями. Однако, как считают эксперты ОНФ, список был расширен незначительно. В него не были включены люди, много лет проработавшие в сельском хозяйстве, но, по мнению правительства РФ, не связанные с сельскохозяйственными работами напрямую, – повара, бухгалтеры и другие. Эксперты ОНФ отмечают, что право на выплату также привязывается к факту проживания в сельской местности, то есть оно теряется, если пенсионер переезжает по каким-либо уважительным причинам из сельской местности в город (например, для лечения) или если вовсе никуда не переезжает, но населенный пункт преобразуется из сельского в городской.