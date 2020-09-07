ОНФ выявил распространенные виды мошенничества в период пандемии, проанализировав более 140 тыс. жалоб на действия мошенников

Чаще всего граждане сталкивались с ложным информированием о штрафах за нарушение карантина и предложением купить универсальный бессрочный пропуск.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Люди забывают о мерах безопасности и кликают на первую всплывающую ссылку, что приводит к негативным последствиям. Мошенничество – гибкое явление. Это касается не только темы пандемии коронавируса. Как только правоохранительная система вырабатывает метод борьбы с одной схемой, злоумышленники практически мгновенно изобретают новые способы отъема денег у граждан».