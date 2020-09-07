ОНФ: Каждый второй маршрут в школу представляет потенциальную опасность для детей

«Дорога в школу» – традиционная акция, которую Народный фронт проводит в преддверии нового учебного года уже шесть лет подряд. Активисты ОНФ совместно с ГИБДД, органами власти в регионах исследуют маршруты, которыми дети ежедневно ходят в школы, чтобы выявить опасные участки и оперативно их устранить.

«На сегодняшний день проверено 825 школьных маршрутов, почти тысяча школ попала в мониторинг ОНФ в каждом из регионов нашей страны. Выводы не самые утешительные: более 700 школьных маршрутов так или иначе представляют опасность. Где-то нет регулируемого пешеходного перехода, где-то – нет искусственных неровностей перед этими переходами, неисправен светофор, не обустроены тротуары, нет фонарей», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

К акции ОНФ активно подключаются губернаторы. Так, в Севастополе с активистами Народного фронта школьным маршрутом прошел врио главы города Михаил Развожаев. Вместе они проверили дорогу к общеобразовательной школе №39. Ранее севастопольские активисты ОНФ выявили отсутствие безопасного подхода. После обращения РИК ОНФ к врио губернатора проблема была устранена в течение одного дня.

«Очень хорошо, что есть такая акция Общероссийского народного фронта – «Дорога в школу». В этом и смысл общественного контроля, которым занимается ОНФ, – вовремя забить тревогу», – отметил Развожаев.

В Кургане также прошел рейд. Здесь часть пути по дороге к школе №24 детям приходится идти прямо по проезжей части. На этот и ряд других опасных участков в городе активисты ОНФ обратили внимание местных властей.

«Мы совместно с ГИБДД постоянно проверяем, мониторим, выходим на руководителей области, муниципалитетов. Во многих местах уже решен вопрос о безопасном хождении детей в школу», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Но так происходит далеко не во всех российских регионах. В ряде субъектов, по словам Артема Бичаева, власти вовсе не реагируют на проблему безопасности школьных маршрутов. В Нижегородской, Воронежской и Брянской областях, например, не исправляют нарушения, выявленные ОНФ и направленные местным властям в 2016 г.

«Мы надеемся, что в этом году руководители муниципалитетов и все ответственные за безопасность детей лица обратят на это внимание и исправят нарушения», – заключил Бичаев.