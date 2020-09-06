ОНФ в Коми провел мониторинг школьной формы в республике

В Коми проведен мониторинг школьной формы, организованный Общероссийским народным фронтом по всей стране. Активисты ОНФ в Коми в ходе опроса установили, что существенных нарушений в этой сфере в регионе нет. Однако почти все родители считают, что цена школьной формы в магазинах должна быть ниже. В ходе мониторинга было опрошено более 50 представителей родительского сообщества в республике.

Активисты ОНФ в Коми в ходе опроса интересовались, заставляют ли родителей покупать или шить школьную форму для детей у конкретных производителей. Ни один из опрощенных родителей не указал на подобные факты давления со стороны администраций.

Впрочем, общественники зафиксировали и отдельные жалобы. Так, некоторые родители оказались недовольны тем, что в отдельных гимназиях и кадетских классах форма предусмотрена.

«Опрос – это частичная выборка представителей заинтересованного родительского сообщества. Если у мам и пап школьников в республике есть претензии и жалобы по работе администраций в вопросе школьной формы, просим сообщили об этом в Народный фронт в республике. Контроль в этой сфере общественники продолжат», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В целом в других регионах мониторинг ОНФ школьной формы выявил проблемы. Эксперты Народного фронта в результате проведенного опроса сделали следующий вывод – во многих школах родителям рекламируют определенные организации, занимающиеся пошивом школьной формы. Аргументация обычно связана с тем, что форма у учеников из одинаковой ткани и примерно одинакового фасона – наиболее предпочтительный вариант как для самих школьников, так и для школы в целом. На некоторых школьных сайтах в плане рекламы представлены определенные организации, занимающиеся изготовлением и продажей школьной формы, что в немалой степени влияет на выбор родителями определенной организации.

ОНФ результаты мониторинга в каждом регионе направил местным властям. Там, где выявлены нарушения, общественники попросили повести проверки.

По итогам мониторинга эксперты ОНФ отметили, что согласно п. 3 ст. 38 «Закона об образовании» обеспечение обучающихся одеждой в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, может осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. То есть, решение вопроса о компенсации отнесено к компетенции регионального органа власти. Однако в регионах такие вопросы во многом не урегулированы.

Всего в рамках мониторинга во всех регионах России были опрошены 21 тыс. родителей о школьной форме путем очного анкетирования и проведения онлайн-мониторинга. 62% родителей считают, что цена школьной формы в их регионе завышена. 8,9 тыс. родителей (42%) выступают за введение обязательной школьной формы, а 7,4 тыс. (35%) предлагают придерживаться школьного дресс-кода.