ОНФ продолжает поддерживать социальную активность подопечных домов престарелых

После летнего перерыва свою работу возобновил проект «Бабушка.Онлайн», который стартовал ранее в пандемию. Чтобы поддержать пожилых людей из геронтологических центров во время режима самоизоляции, активисты три месяца проводили для пенсионеров еженедельные концерты, праздничные и творческие встречи с известными деятелями культуры. Большой резонанс среди аудитории показал, что проект не потерял своей актуальности и сейчас, поэтому активисты решили продолжить инициативу. Этой осенью основным партнером проекта выступит благотворительный фонд «Долголетие». «Весной в рамках проекта прошло 13 творческих встреч, в которых приняли участие в общей сложности 7 тысяч участников. За лето мы очень соскучились по подопечным бабушкам и дедушкам. Думаю, что и они по нам тоже. Планы на осень мы построили достаточно амбициозные: это и концерты к праздникам от друзей проекта, телемост по случаю 65-летия Байконура и многое другое, а главное, что мы запустили обучение для персонала домов престарелых», – отметил советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. Второй сезон проекта стартовал с серии онлайн-занятий для сиделок, сестер милосердия и других социальных работников по профессиональному уходу за подопечными. На первую лекцию «Возрастные особенности пожилых. Деменция» собрались более 60 специалистов из семи регионов. Встречу провели психолог пансионатов «Долголетие» Елена Глебова, психолог клинского дома-интерната Светлана Емельянова и его директор Наталья Балясникова. Они рассказали, как правильно обращаться с людьми с деменцией, как сдерживать эмоции и не обижаться на них, объяснив причины такого поведения. После основной части все желающие могли задать свои вопросы. Занятия будут продолжаться весь сентябрь. К проекту также подключилась Национальная ассоциация участников социального обслуживания. Генеральный директор Сергей Зайцев оценил формат и заверил, что Ассоциация готова включаться в его реализацию. Он заявил, что проект очень перспективен и потенциально может стать полноценным центром подготовки специалистов для социальных учреждений, однако сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией позволяет организовывать только онлайн-курсы. «Курс онлайн-обучения социальных работников в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» рассчитан на долгое время. Он не закончится с прекращением пандемии, поскольку такой формат общения делает возможным работу с географически удаленными учреждениями. Режим видеоконференции – идеальная платформа для связи с такими домами престарелых, пансионатами, интернатами. Мы уже накопили приличный опыт работы онлайн и будем его активно развивать. На очереди новые видеоуроки в рамках нашего совместного проекта с ОНФ. Мы расскажем нашим слушателям об особенностях ухода за пожилыми больными с тяжелыми травмами, о том, как следует держаться персоналу с агрессивными постояльцами, что делать, если подопечный не хочет есть, как облегчать страдания онкологических больных. Если их квалификация после наших занятий вырастет, значит, мы достигли своей цели», – подытожил председатель попечительского совета благотворительного фонда «Долголетие» Владимир Кавалеров.