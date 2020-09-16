Активисты проекта ОНФ «Время рожать» собрали полную информацию по соцподдержке российских семей в нескольких регионах

Ритм жизни современных родителей не позволяет тратить время на поиск разрозненных сведений. Мамы, которые изо дня в день заботятся о ребенке и семье, должны иметь возможность получать полноценную и качественную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки. Социальная поддержка заключается не только в получении пособий, это понятие гораздо шире, отметила координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она рассказала, что активисты проекта отыскали всю полезную информацию для родителей в Пензенской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Буцкая напомнила, что соцподдержка может включать право на медобслуживание, различные способы улучшения жилищных условий, получение нематериальных льгот для семьи, например, бесплатный проезд, бесплатное получение лекарств, продуктов питания на молочной кухне, адресную соцпомощь, а также возможность для женщины в декрете получить новую специальность. «На сегодняшний день остро стоит проблема благожелательного города для семьи. Маме и ребенку необходимо чувствовать себя комфортно за пределами дома: попить воды, посетить комнату матери и ребенка, иметь возможность бесплатной парковки. К сожалению, не все направления эффективно реализуются», – указала Буцкая. Тем не менее волонтеры проекта «Время рожать» отыскали полезную информацию для родителей в Пензенской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Теперь семьи Пензенской области узнают о региональной программе по улучшению жилищных условий для молодых пар, многодетные матери получат информацию о предоставлении земельного участка в регионе. В 2020 г. на реализацию мероприятия выделены средства в общем объеме – 112,6 млн. руб. (средства бюджета Пензенской области — 31,2 млн. руб., средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области– 39,5 млн. руб., средства федерального бюджета – 41,9 млн. руб.). Молодым семьям предоставлено 154 свидетельства. За период действия региональной меры господдержки (с 2011 г.) многодетным семьям предоставлено бесплатно в собственность 3 006 земельных участков. Обеспеченность земельными участками составляет 93,8 % (от 3 208 семей, поставленных на учет на получение земель). В Ростовской области мамы с детьми могут получить дополнительную специальность или повысить свою квалификацию, что поможет им сохранить конкурентоспособность на рынке труда. В 2020 г. в рамках федерального и регионального проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» расширена категория и увеличено число женщин, которые могут пройти бесплатное переобучение и повышение квалификации. Региональным проектом предусмотрено в течение пяти лет (2020-2024 гг.) организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 5 402 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (в 2020 и 2021 гг. – 940 человек ежегодно, в 2022-2024 гг. – 1 174 человека ежегодно). В I полугодии 2020 г. на переобучение и повышение квалификации направлено 502 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости (53,4% к установленному показателю – 940 человек), из них 313 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Завершили обучение 333 женщины. В Севастополе родители смогут получить информацию о работе молочной кухни и налоговых преференциях в регионе. Например, от уплаты транспортного налога там освобождаются лица, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, и дома семейного типа, воспитывающие более пяти несовершеннолетних детей. Они полностью освобождаются от уплаты налога на принадлежащее им одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, а размер ставки налога на последующее транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, снижается на 50% (на одно транспортное средство по их выбору). «Актуальной проблемой всех родителей является невозможность получить надлежащую информацию о помощи, которая им полагается. Зачастую региональные сайты органов власти и органов соцзащиты содержат краткое упоминание о мерах поддержки, включая устаревшую информацию. Конечно, такое положение дел весьма огорчает молодых родителей и затрудняет получение помощи от государства, – отметила Буцкая. – В результате экспертных совещаний выделены эффективные и популярные меры поддержки в Пензенской и Ростовской областях, в городе Севастополе. Была сформирована и размещена на сайте www.vremyarozat.ru актуальная база федеральной и региональной информации, которой граждане могут пользоваться, чтобы получить в полной мере соцподдержку и сделать свою жизнь лучше».