В единый день голосования на выборах победили 76 активистов ОНФ

Более 120 активистов Общероссийского народного фронта участвовали в выборах разных уровней, проводимых в единый день голосования – 13 сентября. Из них одержали победу 76. Выбор россиян показал зрелость нашего общества, отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. «Люди выбирают дела. На протяжении нескольких лет мы отмечаем возрастающую поддержку Народного фронта со стороны населения. Люди в активистах ОНФ видят своих помощников. Поэтому тот выбор, который состоялся, говорит о том, что та работа, которая изо дня в день происходит на территории регионов, и те свершения, которые удаются общественникам, ценятся жителями», – сказал он. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Смоленской области и ныне избранный депутат Смоленского городского совета Наталия Семенцова отметила, что избрание активистов Народного фронта в органы власти различных уровней демонстрирует эффективность Движения в решении проблемных вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, медицины и образования. «Считаю, что новый состав горсовета, который обновился почти на треть, должен сразу включиться в деятельность по созданию плана новых законодательных инициатив для обеспечения реализации национальных проектов в нашем городе-герое, по решению безотлагательных социальных проблем, нас ждут уже в ближайшее время разработка и утверждение городского бюджета на следующий год. Я настроена на трудную, кропотливую работу. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие избирателей», – подчеркнула Семенцова. По мнению руководителя регионального исполкома ОНФ в Калужской области и ныне избранного депутата законодательного собрания Дмитрия Афанасьева, успех калужских представителей Народного фронта стал результатом доверия жителей региона к деятельности ОНФ в целом. «Это была честная и открытая борьба. После успешных выборов у нас появляются дополнительные возможности для решения проблем граждан. Это новый инструмент, благодаря которому чиновники будут еще лучше нас слышать. Поэтому предстоит работа с удвоенной энергией. Людей интересуют самые насущные вопросы: качество их жизни, в том числе и благоустройство дворов, состояние дорог. О проблемных моментах и о путях их решения представители Народного фронта хорошо осведомлены. Мы знаем запросы граждан. В 2019 году от калужан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило около 6,5 тысячи обращений. Возможности депутата региона помогут решать эти вопросы еще эффективнее», – подчеркнул Афанасьев.