ОНФ формирует предложения по уточнению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

Эксперты тематических площадок ОНФ «Здравоохранение» и «Демография» на рабочем совещании рассмотрели возможности корректировки планируемых показателей соответствующих нацпроектов, чтобы обеспечить их контролируемость и реалистичность достижения. В июле президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты с учетом текущих реалий и целей национального развития страны до 2030 г. «Мы посмотрели по-новому на планируемые социально значимые результаты национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». ОНФ выработает конкретные предложения по их реалистичному достижению, чтобы народ смог почувствовать, что они существуют на самом деле», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Одним из вопросов совещания стало обеспечение жильем медработников, привлекаемых для работы в фельдшерско-акушерские пункты, что, по словам Рошаля, играет существенную роль для закрепления медицинских кадров в сельской местности. Эксперты Народного фронта высказали разные предложения по предоставлению жилья молодым медработникам. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев считает, что для фельдшеров необходимо строить служебное жилье в одном комплексе с приемным помещением ФАПа. Это решит распространенную проблему предоставления некачественного и некомфортного служебного жилья. Эксперты также обсудили возможности субсидирования процентной ставки ипотечных кредитов для привлекаемых в сельскую местность врачей и фельдшеров. Кроме того, эксперты Народного фронта обсудили подготовку круглого стола тематической площадки ОНФ «Демография», который будет посвящен концепции государственной миграционной политики в России и пройдет с привлечением всех заинтересованных в ней структур. «Мы должны дать конкретные предложения по формированию законопроекта, который готовится по миграционной политике. В частности, надо определить более четкие критерии для тех, кого мы принимаем и допускаем к работе. Сейчас из-за недостатка кадров в российском медицинском сообществе появляется много врачей и медсестер из ближнего зарубежья. Мы должны более жестко поставить вопрос о допуске того или иного специалиста к профессии. Они не только должны знать русский язык, который у них иногда хромает, но и оказывать медицинскую помощь на том же уровне, что и их квалифицированные российские коллеги», – уточнил Рошаль.