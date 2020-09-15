ОНФ предложит правительству РФ снизить избыточную отчетность для малого бизнеса
Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин провел экспертное совещание «Сокращение отчетности для бизнеса», на котором были предложены эффективные способы упрощения форм отчетности и ее регулярности, в том числе с учетом отраслевой специфики бизнеса. «Избыточное количество форм отчетности для малого и среднего бизнеса – серьезное препятствие на пути восстановления экономики России в период преодоления последствий пандемии. Мы собрали мнения экспертов, которые ежедневно сталкиваются с этими проблемами на практике. В ближайшее время оформим эти конкретные предложения по снижению требований к обязательной и добровольной отчетности и направим в правительство для включения в Общенациональный план по восстановлению экономики. В первую очередь их ждет от нас Минэкономразвития», – отметил Семин. Индивидуальный предприниматель в Костроме Елена Катилова озвучила предложения по уменьшению объема отчетности, которую предоставляют в госорганы субъекты малого предпринимательства. В частности, предлагается сократить и упростить отчетность для Пенсионного фонда РФ. Она обратила внимание на то, что сегодня формы отчетности, которые сдают в Пенсионный фонд работодатели, во многом пересекаются и содержат дублирующую информацию: сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД и сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ. «Отмена обязанности ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ. – Прим. ред.) сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, по крайней мере в отношении лиц, с которыми заключены трудовые договоры, не лишит ПФ РФ необходимой для индексации пенсий информации, но значительно сократит объем направляемой бизнесом отчетности», – отметила Катилова. Она также обратила внимание на необходимость полного перехода ПФ РФ на электронный документооборот и предложила обеспечить возможность передавать уведомления в Управление по вопросам миграции УМВД России в электронном виде. Основатель консалтинговой компании «Бизнес стандарт», налоговый консультант Анна Соколова отметила, что бремя учета налогов и взносов функционально до сих пор лежит на налогоплательщике. «Нужно внедрить принцип «одного окна» при оплате налогов и сдаче отчетов. Один налогоплательщик – один контролирующий орган. Далее необходимо настроить межведомственное взаимодействие по принципу магазина: покупатель должен рассчитываться максимально просто – не тратить время и ресурсы на изучение тонкостей учета продавца», – отметила Соколова. Она также предложила продлить срок подачи отчетов по форме СЗВ-ТД минимум до трех рабочих дней, поскольку сейчас cроки предоставления информации – следующий рабочий день, что практически нереально для малого бизнеса. «Даже по ТК есть три дня на оформление документов на прием (ст. 67, 68). Большинство компаний малого и микробизнеса на аутсорсинге не успевают даже предоставить информацию. Или, например, нередко бывает – сотрудника взяли на работу, а он не принес СНИЛС, еще день, два он доносит документы», – добавила эксперт. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский предложил ввести в законодательство (27-ФЗ) понятие предупреждения за совершение нарушений в области обязательного пенсионного страхования. «Сейчас если страхователь не представит в установленный срок или даст неполные или недостоверные сведения, получит штраф в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. В случае если нарушение совершено страхователем впервые, предлагаем заменить финансовые санкции предупреждением. За несоблюдение страхователем порядка предоставления сведений в форме электронных документов он вынужден платить штраф в размере 1000 рублей. Предлагаем и в этом случае при первом нарушении заменить штраф предупреждением», – резюмировал Стамплевский.