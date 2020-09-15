Сам себе пиарщик: НКО Республики Коми приглашают на бесплатный PR-курс

Общественникам расскажут о работе с соцсетями, научат составлять PR-план и «дружить» с журналистами. Обучение проводит «Медиашкола НКО» при поддержке Фонда президентских грантов. Слушатели, успешно сдавшие домашние задания, получат сертификат о прохождении курса.

Тысячи некоммерческих организаций в нашей стране помогают делать нашу жизнь лучше: поддерживают детей-сирот и одиноких мам, создают инклюзивные площадки для инвалидов, делают чище наши города — всех добрых дел не перечислить, сообщает портал «Открытые НКО». И очень важно, чтобы об их работе знали как можно больше людей: могли присоединиться к проектам, стать волонтерами, а потенциальные доноры — оказать поддержку. Но держать профессионального пиарщика в штате — удовольствие дорогое, НКО просто не по карману. Помочь решить эту проблему, актуальную для некоммерческих организаций из самых разных уголков страны, попробуют сотрудники «Медиашколы НКО».

— Потребность в пиаре есть у каждой благотворительной организации, но, к сожалению, средства есть не у всех, — говорит спикер Алла Мишкина. — PR-курс «Медиашколы НКО» даст представителям общественных организаций базовые знания, с помощью которых можно больше узнать об этой загадочной профессии и попробовать себя в области коммуникаций, не имея PR-специалиста в своем штате. Но всем, кто ставит перед собой амбициозные цели, рекомендую обращаться к профессионалам в области PR. А как найти средства на PR – это уже отдельная тема для курса от «Медиашколы НКО».

Спикером первого курса выступила Алла Мишкина, PR-менеджер Благотворительной организации «Детские деревни — SOS». Они помогают детям-сиротам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В некоммерческом секторе пиарщиком Алла работает более трех лет. Изначально пришла в благотворительные фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» и реализовала в направлении PR несколько успешных проектов: «Медиасиндром», «Футбол во благо» и другие.

Команда «Медиашколы НКО» приглашает общественников прослушать 5 уроков по пиару и выполнить домашние задания. Алла Мишкина расскажет, что такое pr-кампания, как организовать мероприятие, как успешно работать со СМИ, все о типичных ошибках при работе с журналистами, о email-рассылках новостей, почему журналисты не отвечают на письма и для чего НКО нужны соцсети.

Слушатели, успешно сдавшие домашние задания, получат сертификат о прохождении курса.

Регистрация на курс открыта до 22 сентября (включительно).

Как стать участником курса?

Вам нужно зарегистрироваться на сайте schoolnko.ru и подтвердить адрес электронной почты. В разделе «Онлайн курсы» выбрать PR-курс от Медиашколы НКО и нажать «Учиться на курсе». Напишите пост в аккаунте вашей организации с ответом на вопрос: зачем вы хотите стать участником этого курса? И не забудьте хэштег #МедиашколаНКО. О начале обучения Вам придет письмо на электронную почту.

Подать заявку на курс можно здесь.