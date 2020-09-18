Минкультуры России поддержало концепцию законопроекта ОНФ по упрощению процедуры приватизации объектов культурного наследия

Минкультуры России одобрило концепцию законопроекта Народного фронта об упрощении процедуры приватизации объектов культурного наследия (ОКН). Документ направлен на исключение противоречий в законодательстве РФ, препятствующих проведению процесса приватизации ОКН. Кроме того, он будет способствовать исполнению поручения президента, данного по итогам VI Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Так, в соответствии со статьей 29 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты культурного наследия могут приватизироваться исключительно путем их продажи на конкурсе. Более того, в статье 28 этого закона указано, что приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, занимаемых таким имуществом (аналогичная норма содержится и в статье 35 Земельного кодекса РФ). Вместе с тем по общему правилу, закрепленному в статье 39.3 Земельного кодекса РФ, приватизация земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется путем их продажи на аукционе. Таким образом, законодательство РФ, устанавливая правило о необходимости одновременной передачи в частную собственность ОКН и земельных участков под ними, предусматривает при этом разные способы приватизации этого имущества, что делает фактически невозможной приватизацию ОКН – на практике органы власти не в состоянии провести такие торги одновременно. По этой причине, например, чиновники Краснодарского края в ноябре 2019 г. не смогли включить в план приватизации на 2020 г. объект культурного наследия регионального значения «Охотничий домик Великого князя Сергея Михайловича Романова» 1898 г., расположенный в Мостовском районе. Проблема низкой привлекательности для инвесторов ОКН также была поднята журналистом из Саратовской области в ходе VI Медиафорума ОНФ. После чего президент Владимир Путин поручил правительству подготовить при участии экспертного сообщества предложения, направленные на стимулирование инвестиций для финансирования мероприятий по сохранению, содержанию и использованию ОКН, а также на пересмотр требований к сохранению, содержанию и использованию этих объектов. Законопроектом, предложенным ОНФ, закрепляется единая процедура приватизации в отношении объектов культурного наследия и занимаемых ими земельных участков. «Сильно поддерживаю эту тему. Давно пора вдохновить людей с деньгами восстанавливать объекты нашего культурного наследия. А то ж еще пропьют или вывезут за рубеж», – отметил член Центрального штаба ОНФ Захар Прилепин. «Мы благодарны Минкультуры России за поддержку нашей инициативы. Уже в скором времени мы внесем законопроект на рассмотрение Госдумы и надеемся, что в результате этой работы случаи приватизации ОКН, доселе бывшие единичными, станут обычной практикой по всей стране. У нас в работе еще несколько инициатив, которые направлены на сохранение объектов ОКН и повышение их привлекательности для инвесторов. Рассчитываем, что они также найдут поддержку у заинтересованных ведомств», – резюмировала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. В свою очередь по итогам состоявшегося совещания эксперты ОНФ поддержали и отметили необходимость скорейшего принятия законопроекта Минкультуры России. Он предполагает возможность передачи объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по концессионному соглашению и соглашению о государственно-частном партнерстве. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 19 февраля 2019 г. и также направлен на качественное исполнение поручения президента страны, создание более широкого спектра механизмов по привлечению частного капитала для воссоздания руинированных ОКН.