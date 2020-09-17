16 сентября в Рязани проект ОНФ «Добровольцы культуры» презентовал конкурс общественных инициатив, направленных на поддержку социокультурного развития регионов России. Конкурс проводится при поддержке Минкультуры и Минпромторга России. В рамках конкурса будут оцениваться представленные участниками проекты по формированию новых объектов туристского показа, организации регулярных культурных событий и реконструкции объектов культурного наследия. Конкурсантам предлагается разработать проекты в Омской, Липецкой и Воронежской областях, а также на протяжении нового межрегионального туристского маршрута «Москва – Рязань – Нижний Новгород». Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), отмечает: «Самое главное уже сделано, люди уже участвуют в конкурсе, предлагая к реализации различные проекты. И очень важно их вовремя презентовать и увидеть. И мы, как раз являемся в своей роли собирателями тех самым интересных, креативных идей, которые идут от людей и впоследствии ярко сияют. Например, Рязань попала в ТОП-30 экопроектов РФ со своим кластером «Тропа Паустовского». Я всем желаю добиться больших успехов в развитии новых туристических направлений и продвижении всего нашего национального культурного богатства». Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в приветственном письме участникам конкурса выразила уверенность, что проекты внесут свой вклад в продвижение и популяризацию культурного и исторического опыта народов России, и подтвердила готовность Минкультуры России оказать общественным инициативам всю необходимую поддержку. Отметим, что победители конкурса получат методическую поддержку при подаче своих проектов на правительственную и частную поддержку. Марина Кауркина, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области, также высказала готовность региональных властей поддержать участников конкурса. «Министерство культуры и туризма Рязанской области поддерживает эту идею. Общественные инициативы, безусловно, нуждаются в поддержке и помощи: консультационной, методической, информационной, в том числе и в финансовой. Сегодня в нашей стране уже имеется богатый опыт поддержки подобных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Есть определенные сложности у каждого проекта, и этот конкурс может стать профессиональным фильтром для выбора наиболее востребованных, интересных и качественных проектов, чтобы способствовать их дальнейшему продвижению», – подчеркнула Марина Кауркина. Проекты участников должны будут оцениваться по трем признакам. Во-первых, они должны формировать новые объекты показа, общественно-культурные центры или регулярные события, создавая привлекательную городскую и ландшафтную среду. Во-вторых, проект должен способствовать открытости местных идентичностей и их воспроизведению, вовлекая туристов и самих гостей городов. И, в-третьих, будет оценена компетентность проектной команды. Любовь Солдаткина, начальник управления экспертно-аналитической работы Центрального штаба ОНФ, считает: «Народный фронт в основе своей занимается деятельностью по контролю реализации поручений президента России, но в том числе мы включаемся и в работу по исполнению этих поручений. Для нас важно синхронизировать программы государственной поддержки туризма на региональном, федеральном и муниципальном уровнях. Для этого и организован конкурс, проекты должны стать точками «сквозного» роста, местами сосредоточения активности. Сам проект получил серьезную поддержку на уровне федеральных органов власти, и мы надеемся на его успешную реализацию». «Мы начинаем с Рязани, столицы Поочья, т.к значимость этой земли для истории России переоценить невозможно. Рязань по праву заслуживает того, чтобы стать той самой ключевой точкой, с которой мы можем стартовать с проектами по социокультурному развитию регионов нашей страны», – подытожил Дмитрий Кузнецов, координатор проекта ОНФ «Добровольцы культуры».