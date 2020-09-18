Эксперты ОНФ предложили расширить использование средств маткапитала на капремонт жилья

В настоящий момент маткапитал можно потратить на покупку и строительство нового жилья, а вот сделать ремонт на эти деньги нельзя. При этом многие семьи отмечают, что хотели бы потратить эти средства на ремонтные работы, которые являются критически важными для комфортной жизни, например замену кровли, ремонт системы отопления и т.д. Часто самостоятельно оплатить такие расходы многодетным и малообеспеченным семьям не под силу. Если есть запрос общества, значит, он должен быть внимательно рассмотрен, подчеркивают в Народном фронте. ОНФ совместно с общественной организацией «Совет матерей» по итогам анализа обращений, поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным, предлагает помочь семьям – разрешить использование средств маткапитала не только на покупку нового жилья, но и на важные нужды: установку, ремонт или замену систем отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и газоиспользующего оборудования, а также для выполнения ремонтных работ, связанных с герметичностью помещений, – замену кровли, окон, утепление пола. Такие ремонтные работы являются критически важными для комфортной жизни семей с детьми. Общественники предлагают также создать реестр компаний, которые будут оказывать такие услуги, чтоб механизм реализации инициативы был прозрачным. Координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая напомнила, что маткапитал можно потратить на большие цели: взять ипотеку, соорудить капитальную пристройку к дому и т.д. «Но остаются тысячи семей, которым либо не нужна ипотека, либо они не могут себе это позволить. А когда в доме нет газа, отопления, хорошей санитарной зоны, но это не так дорого стоит по сравнению с новым домом, квартирой или пристройкой, россияне могли бы потратить на это средства маткапитала. Этих денег бы хватило, и жизнь стала бы лучше и комфортнее для детей», – указала Буцкая. «Одной из целей маткапитала является помощь семьям в обеспечении комфортного уровня жизни. Нередко бывает, что улучшить жилищные условия, в которых растут дети, можно не только за счет увеличения жилплощади, но и в результате того, чтобы в квартире или доме стало тепло, сухо и уютно. Если такие обращения от граждан поступают, значит, их нужно внимательно изучить», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина. Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова добавила, что эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%, передают «Известия». «Потратить маткапитал можно на что-то крупное, что можно проверить. Так как эти деньги – государственные, конечно, нужен будет дополнительный контроль», – указала Зимова, которую цитировал «Пятый канал». Она предложила, что совместно с Министерством труда и социальной защиты этот пакет мер в дальнейшем может рассматривать и Пенсионный фонд. Среди обратившихся на прямую линию – Наталья Самолова из Краснодарского края. Она − мама шестерых детей, живет в доме, который достался от отца. Дом нуждается в капитальном ремонте, валятся крыша и стены. Наталья хотела бы использовать маткапитал на ремонт дома, обращалась к местным властям и депутатам Госдумы. Однако получила отказ. Семья Новиковых из Новосибирской области хотела бы на средства маткапитала заменить окна и системы отопления, а также починить крышу. Живут они в собственном доме, в котором зимой очень холодно. Многодетная мама из поселка Смоленское Алтайского края Елена проживает в частном доме одна с тремя детьми. Она также хотела бы использовать средства на ремонт жилья и протекающей крыши. Без маткапитала, своими силами эту проблему ей не решить.