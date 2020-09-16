Крупная партия средств индивидуальной защиты направлена в российские больницы в рамках акции #МыВместе

Участники акции взаимопомощи #МыВместе направили более 3,5 млн средств индивидуальной защиты в 250 российских больниц. Во вторник специальный красочный грузовик с надписью «Снаряжение для супергероев» направился из Москвы в медучреждения Тульской, а затем и Белгородской, Брянской, Калужской областей. Символический старт движению машины дали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, эксперт Народного фронта Юлия Зимова. «В конце мая по распоряжению Президента из его Резервного фонда было выделено более 1 миллиарда рублей для закупки и доставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации, социальные учреждения, волонтерским и некоммерческим организациям. В настоящий момент уже доставлены средства индивидуальной защиты более чем в 74 региона – это волонтеры, НКО. И сейчас у нас доставляются средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений – это поликлиники, больницы, в том числе инфекционные, и социальные учреждения», – сообщила Юлия Зимова. Михаил Иванов отметил, что с самых первых дней пандемии Минпромторг России активно координировал работу по наращиванию производства средств индивидуальной защиты и их поставке россиянам. «На сегодняшний момент мы обеспечили волонтерские центры в регионах Российской Федерации этой продукцией и сегодня приступаем к отгрузке в адрес медицинских и социальных учреждений. Это часть большой работы, в рамках которой будет всего поставлено 11 млн средств индивидуальной защиты В рамках этой программы совместно с Общероссийским народным фронтом по всей стране мы поставим около 5 миллионов масок, свыше 4 миллионов пар перчаток, около 80 тысяч литров антисептиков и другие средства индивидуальной защиты», – отметил заместитель Министра. «Никак иначе, как супергероями, наших волонтеров и медиков не назовешь. От лица Министерства промышленности и торговли Российской Федерации выражаю им огромную признательность за труд», – подчеркнул Михаил Иванов. В общей сложности в больницы будет передано более 3,5 млн единиц СИЗов: 1,52 млн масок, более 1 млн одноразовых перчаток, 380 тыс. респираторов, 443 тыс. одноразовых шапочек, 130 тыс. защитных экранов, 40 тыс. очков, более 44 тыс. защитных костюмов, 47 тыс. л дезинфицирующих и антимикробных средств. СИЗы поступят в более чем 250 медучреждений. Напомним, в мае по итогам встречи с участниками и партнерами движения #МыВместе Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подписал распоряжение выделить более миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для передачи волонтерам, организациям социального обслуживания и медицинским организациям. Правительство РФ создало механизм по закупке и распределению этих средств, назначив оператором Корпорацию «Росхимзащита» Госкорпорации Ростех. В рамках соглашения, заключенного с Минпромторгом России, на средства из Резервного фонда Президента РФ «Росхимзащита» закупила 11 млн единиц средств индивидуальной защиты для волонтерских и некоммерческих организаций, медицинских и социальных организаций из 84 регионов России. Акция #МыВместе проводится во всех субъектах страны. Участники акции — ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции»», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.