Активисты ОНФ в Коми, жители и депутаты озеленили территорию вокруг детской площадки на Покровская бульваре в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают помогать обустраивать одну из самых больших детских площадок в Сыктывкаре — на Покровском бульваре. Общественники высадили вокруг игровой зоны деревья, привезли грунт, сделали газоны и засеяли их семенами травянистых растений. Ранее по итогам мониторинга ОНФ местные власти организовали ремонт этой детской площадки, устранив нарушения, которые могли привести к травмам детей.

«Детская площадка на Покровском бульваре — одно из любимых мест отдыха мальчишек и девчонок, а также родителей в Сыктывкаре. Так получилось, что общественники взяли неформальное шефство над этим объектом. Дело в том, что проведенный летом 2020 года мониторинг показал, что с территорией не все в порядке – по причине некачественного покрытия на площадке могли получить травмы даже взрослые. Власти оперативно отреагировали на предложения ОНФ в Коми и все недостатки были быстро устранены. Но местные жители пожаловались, что это популярное место отдыха остается серым — без деревьев, газонов и зелени. Мы не могли остаться в стороне от чаяний людей и принялись за новое дело», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Также общественники отметили большой отклик заинтересованных лиц в помощи при обустройстве этой детской площадки. В работу включились местные жители, предприниматели и депутаты Госсовета Коми. Вдохновителем и непосредственным участником акции стал руководитель АНО «Доброград», общественный экологический инспектор Владислав Гаджиев. Большую помощь оказал депутат Государственного совета Республики Коми Сергей Артеев, который также принял личное участие в посадке молодых деревьев и кустарников, а также в обустройстве газонов.

Детская площадка на Покровском бульваре в Сыктывкаре буквально преобразилась, став не только безопасной, но и зеленой зоной. Особенно красивой площадка станет весной и летом следующего года, когда взойдет на созданных газонах молодая зелень, отметили общественники, добавив, что продолжат присматривать за этой зоной.

«Будем следить здесь за чистотой и, если необходимо, проведем субботники. Район Покровского бульвара в Сыктывкаре – молодой, строящийся. Здесь проживают много семей. Такая хорошая детская площадка на общественной территории – это дополнительная помощь для мам и пап в успешном развитии их детей», — отметила Иванова.

Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на то, что вопросы демографии, безопасности детства и экологии – одни из основных в повестке их работы. Причем эти вопросы взаимосвязаны, так как экология влияет на будущее поколение. Общественники сообщили, что в ближайшее время проведут очередной субботник: уберут выявленные в ходе экологического мониторинга свалки в лесной зоне Корткеросского района.