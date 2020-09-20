В ОНФ обсудили санитарные правила и рекомендации по организации горячего питания в школах

Бюро расследований ОНФ провело вебинар «ПРО питание: диалог с Роспотребнадзором» с участием начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун, на котором прозвучали рекомендации по организации бесплатного школьного питания и обсудили санитарные правила. Свыше 700 человек присоединились к вебинару: директора школ, родители и представители сферы питания. Вопросы представителю Роспотребнадзора были подготовлены по обращениям на горячую линию, организованную ОНФ для контроля системы бесплатного горячего питания для учеников младших классов, а также были получены от участников на форуме «Про питание». Заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов, открывая вебинар, сообщил, что на горячую линию, которая начала работу 1 сентября, поступило уже 1852 обращений, в результате них составлены 783 жалобы. «Обращаюсь к родительскому сообществу: оставляйте сообщения на горячей линии и сайте. Только так мы сможем увидеть картину целиком и поможем решить проблему, с которой вы столкнулись, разъяснить ваши права и как действовать в том или ином случае. Мы реагируем на каждое обращение. На особом контроле сигналы о том, что детям не предоставляется горячее питание», – отметил Горюханов. В ходе вебинара были предложены рекомендации по составлению школьного меню, обсудили разработку новых санитарных норм, индекс «несъедаемости», организацию питания, родительский контроль и контроль качества еды. «Очень важно, чтобы операторы питания и родители, особенно те, кто вместе с нами будет осуществлять контроль, понимали, как должен быть организован процесс школьного питания», – подчеркнула Шевкун. В ходе встречи она также отметила важность и необходимость родительского контроля за процессом питания в школе, поскольку только так можно будет точно оценить его качество и организацию. По поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября текущего года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Активисты Народного фронта уже несколько месяцев контролируют запуск этой системы. По любому вопросу, связанному с обеспечением питания в школе, можно обратиться по единому бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 или оставить соответствующий сигнал на сайте http://propitanie.onf.ru.