Журналисты Республики Коми стали победителями VI всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России, в том числе 5 журналистов из Республики Коми.

Это Василий Канев ( ГТРК «Коми Гор» с репортажем «ОНФ решает вопросы, связанные с началом мусорной реформы в Республике».

Анастасия Машкалева (Комсомольская правда в Коми с материалом «Пусть лучше дом снесут!». Жильцы старых пятиэтажек в центре Сыктывкара считают, что капитальный ремонт зданиям не поможет».

Анастасия Поздеева (Аргументы и факты – Коми со статьей «Ягодная утопия. Как новый закон может отразиться на грибниках Коми?» о том, как федеральные власти собираются регулировать сбор и переработку дикоросов.

Анатолий Полькин (газета «Трибуна» с материалом «Участь опасного «свидетеля»: он либо сгорит, либо однажды рухнет» о проблемах ветхого жилья.

Владимир Прокушев (интернет-издание «7х7» с материалом «Таблетка от бедности» о госзакупках.

«Журналисты Республики Коми всегда принимают участие и становятся победителями журналистского конкурса Фонда ОНФ. Необходимо отметить, что в своих материалах они поднимают острые вопросы, волнующие граждан. Многие темы наших журналистов становятся повесткой регионального отделения Народного фронта. Журналисты республики помогают общественникам решать социальные вопросы. Можно сказать, что мы одна команда, работающая для людей. Плечом к плечу будем работать и дальше», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

По итогам заявочной кампании более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Кроме того, новшеством этого года стала новая тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.

Лауреаты конкурса получат персональные денежные премии в размере 100 тыс. руб. за новостной репортаж и 200 тыс. руб. за специальный репортаж-расследование.