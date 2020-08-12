ОНФ попросил ЦБ проверить соблюдение банками закона о кредитных каникулах

Эксперты ОНФ направили руководителю службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаилу Мамуте письмо с просьбой проверить выполнение банками федерального законодательства о кредитных каникулах. В Народном фронте ссылаются на многочисленные жалобы заемщиков, поступившие в консультационный центр ОНФ по кредитным и ипотечным каникулам. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются заемщики, правозащитники выделяют неоднократные «потери заявок» клиентов об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных федеральным законом №106 (по срокам рассрочки, продлению кредита, процентной ставке и т.д.), отказы в отмене навязанных программ рассрочки. В результате граждане несут значительные финансовые потери из-за невозможности воспользоваться законным правом на снижение платежей при значительном падении доходов. «Мы считаем, что в сложный для всех, и в первую очередь для граждан, период должной реакции правоохранительных и надзорных органов на массовые нарушения прав потребителей финансовых услуг по данным фактам не было. На наш взгляд, Банк России обладает полномочиями провести проверки фактов, указанных на форумах, в СМИ и в поступивших в наш адрес обращениях в рамках поведенческого надзора. Мы передали коллегам из ЦБ имеющиеся у нас сведения и ожидаем справедливого решения по отношению к гражданам», – сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Эксперты Народного фронта в своем письме указали на обстоятельства, которые, по их мнению, необходимо учитывать при рассмотрении таких обращений и проведении контрольных мероприятий. Во-первых, федеральным законом №106 предусмотрено безусловное право выбора срока рассрочки потребителем, безусловное изменение условий кредитного договора в соответствии с представленным заемщиком требованием. Для таких отношений предусмотрен специальный упрощенный порядок изменения договора, в том числе по телефону. Каких-либо исключений из этих норм для кредиторов новым законом не предусматривается. Корректировка условий, предусмотренных законом, означает, что программа рефинансирования, предлагаемая финансовыми организациями, предоставляется уже не в рамках федерального закона №106. Кроме того, в соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса РФ, соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, других правовых актов или договора не вытекает иное. Таким образом любое соглашение об изменении существенных условий договора в рамках собственных программ банка должно быть оформлено в письменной форме. Несоблюдение данных условий является нарушением действующего законодательства. Во-вторых, граждане жалуются, что принятые по телефону заявки банками в установленное время не рассматривались, а при повторном обращении их «не могли найти». Им предлагалось снова подать заявку, рассмотреть другие условия и так далее. Новые условия договора для ознакомления не направлялись и о существенных изменениях заемщики узнавали «по факту». То есть механизм дистанционного изменения условий договора, который должен был облегчить положение заемщика в условиях карантина, значительно ухудшил положение многих граждан, которые не могут доказать факт обращения в банк и отказа в предоставлении рассрочки. «Без наличия соответствующих доказательств защита прав гражданина становится трудной или даже невыполнимой задачей. Сформированная позиция «презумпции виновности» заемщика, возложение на него бремени доказательств нарушения, допущенных банком, на наш взгляд, является абсолютно недопустимой. Поэтому мы считаем необходимым проведение проверки выполнения банками требований, предусмотренных федеральным законом №106, и ожидаем от регулятора адекватных нарушениям мер надзорного реагирования», – подчеркнула Лазарева.