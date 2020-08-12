ОНФ помогает бороться с небезопасными детскими площадками в Сыктывкаре

Эксперты Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми помогают устранять недостатки и бороться с небезопасными детскими площадками в Сыктывкаре. По итогам совместных рейдов и достигнутых договоренностей с администрацией города устранены все неполадки на большой игровой площадке на Покровском бульваре, демонтирована опасная горка у дома №85 по улице Тентюковской и начался ремонт площадки у дома №82 по улице Пушкина.

Всего в ходе рейдовых мероприятий общественники проверили 182 детские площадки. Стоит отметить, что на 60 из них не выявлено существенных нарушений, влияющих на безопасность – в основном благополучные детские объекты расположены во дворах новых многоквартирных домов и общественных территориях.

Однако большая часть детских площадок нуждается в ремонте. Среди характерных нарушений – различные травмаопасные выступы бетонных и других конструкций, изношенные навесные крепления, которые от нагрузок могут в любой момент сломаться, отсутствующие и сломанные ограждения, близость площадок к проезжей части, общий износ и обветшалость.

Также один из самых распространенных недостатков – отсутствие табличек с информацией об обслуживающей организации и телефонами, куда следует обращаться в случае поломки конструкций и предложений. Общественники отметили, что информационные таблички системно присутствуют только на детских площадках, расположенных на общественных территориях, за которые напрямую отвечает администрация муниципалитета.

«Впереди очень большая работа, которая не может быть выполнена одномоментно. Ведь большинство недостатков на детских площадках выявлено на территориях многоквартирных домов, за которые должны отвечать управляющие организации. Между тем, сами детские объекты в этих местах порой не закреплены, проще говоря, за них никто не отвечает. Поэтому мы договорились с руководством администрации Сыктывкара, чтобы совместно решать весь комплекс проблем с детскими площадками. Раньше такая работа никогда не проводилась», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Так, власти Сыктывкара начнут устанавливать ответственных за площадки. На основании информации общественников и собственных дополнительных проверочных мероприятий администрация обратится в контрольно-надзорные органы для вынесения предписаний управляющим организациям по устранению нарушений на детских площадках.

Кроме того, достигнута договоренность, что общественники помогут администрации Сыктывкара создать интерактивную карту детских площадок города с указанием недостатков и информацией по их устранению, в работе ресурса смогут принять участие сами жители.

Также общественники договорились, что власти города выпустят памятку для граждан с алгоритмом, что делать и куда обращаться для решения вопросов с безопасностью и обустройством детскими площадок.

«Для ОНФ в Коми важно, чтобы все договоренности реально работали. Видим заинтересованность в этом муниципалитета и первые результаты. Будем продолжать мониторинги и рейдовые мероприятия», – резюмировала член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.