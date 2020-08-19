Заседание клуба «Содействие» 18 августа 2020

Во вторник, 18 августа, прошло заседание онлайн-клуба «Содействие», посвященного запуску совместного проекта Общенационального союза некоммерческих организаций и общественной инициативы «Адаптация 2020» и старту новой благотворительной акции союза НКО «Добрая помощь в кризис». На конференции участники и зрители познакомились с новыми возможностями, которые им предоставляются в целях повысить свои компетенции в противостоянии кризису и тяжелым последствиям пандемии.

Видеоконференцию открыл президент Общенационального союза некоммерческих организаций, президент Российской муниципальной академии Александр АЙГИСТОВ. В своем вступительном слове он отметил, что проект «Адаптация 2020» оказался социальным ноу-хау. Союз НКО продвигает его в рамках совместной акции «Добрая помощь в кризис».

«Совсем недавно мы все столкнулись со сложной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса. Кто-то потерял работу, предприниматели потеряли заказчиков, а некоммерческие организации – доноров. Проект «Адаптация 2020» – это совместный с Общенациональным союзом некоммерческих организаций благотворительный проект, который объединил неравнодушных антикризисных специалистов. Команда проекта – это эксперты своего дела, которые готовы безвозмездно делиться опытом и помогать людям».

Более подробно о проекте рассказала Полина ПРАВДА, идеолог инициативы «Адаптация 2020». Предприниматель со стажем, она, как никто другой, знает, с какими сложностями предпринимателю приходится справляться во время кризиса.

«Последний кризис 2014 года поставил крест на моем бизнесе. Пришлось начинать дело с нуля, решая при этом массу непосильно сложных задач. Все эти вопросы решились в итоге положительно, но это был крайне непростой период моей жизни. Состояние безысходности и отсутствия перспективы может выбить почву под ногами абсолютно у любого человека. Проект «Адаптация 2020» был создан для всех, кто имеет сложности любого рода – финансовые, психологические, мотивационные. Участники получают полную поддержку и при необходимости могут обратиться к нескольким экспертам: к психологу, к бизнес-коучу, к маркетологу или юристу. Наша задача – поставить человека на ноги, чтобы он вышел от нас с полным, понимаем, куда и как двигаться дальше. В России не принято сразу обращаться к психологам и коучам. Плюс ко всему, в сложной финансовой ситуации у простого человека нет возможности пойти к высококвалифицированному эксперту или вступить в сообщество предпринимателей, где входной билет стоит полмиллиона рублей. Получается, что человеку, которому нужна помощь единомышленников – некуда идти со своими проблемами. В рамках проекта мы решаем не только глобальные проблемы, но и помогаем справиться с небольшими сложностями, которые тем не менее создают ощущение тревоги».

Полина ПРАВДА отметила, что подать заявку на участие в проекте может любой желающий и сделать это очень просто. Для участия необходимо подать заявку на сайте и с обратившимся свяжется координатор для уточнения деталей. Далее, администраторы проекта состыковывают участника с экспертом. Стоит отметить, что координаторы являются специалистами в области психологии, поэтому они сразу определяют корень проблемы и направляют к определённому эксперту, исходя из запроса.

«Мы работаем с человеком до «победного» – ведем его до определённого результата. Конечно, мы ориентированы на тех, кто действительно попал в сложную ситуацию. Очень приятно видеть, когда люди после работы с нашими экспертами оживают на глазах – полны надежды и решимости. Команда «Адаптации 2020» состоит из успешных, профессионально-реализовавшихся специалистов, которые добровольно на некоммерческой основе готовы выполнять эту миссию. Члены нашей команды, эксперты и специалисты, не продают свои услуги в рамках этого проекта» – подчеркнула Полина ПРАВДА.

Далее слово передали Леониду НЕСТЕРЕНКО, соорганизатору инициативы. Он также подчеркнул уникальность проекта: «Как и многие, я прошел целый ряд кризисов: открытие проектов, их закрытие, фиксация убытков и долгов. В итоге, у меня сформировалось и предпринимательское чутье, и стратегическое видение ситуаций. Во время кризиса у людей наблюдается растерянность и беспокойство, потому что они не понимают, что делать, когда привычные механизмы перестают работать. Найти самостоятельно новые алгоритмы – задача тяжелая. Часто решения лежат на поверхности, но человек из-за стресса и загруженности не может их увидеть и реализовать».

Леонид поделился своим опытом работы в рамках проекта «Адаптация 2020» и рассказал, как он будет выстраивать работу с участниками Акции «Добрая помощь в кризис»:

«Ко мне пришел человек с задачей продать существующий бизнес, связанный с гостиничной сферой. В ходе наших консультаций, у владельца бизнеса появились идеи, которые можно было продвигать и монетизировать. Мы оформили карту развития территории, обсудили возможность привлечения инвесторов. Таким образом, родился концепт: я помог участнику полноценно развить идею и подсказал дальнейшие действия для ее реализации».

В продолжении видеоконференции выступил Фаик БАГИРОВ, продюсер масштабных проектов и успешный коуч. Эксперт подчеркнул важную составляющую проекта – всесторонний и безвозмездный подход к решению проблем участников и отметил важность вклада Союза НКО в продвижение этой инициативы. По его словам, на проект можно прийти с любой ситуацией, связанной с началом или развитием какой-либо деятельности: «Мы готовы решать проблемы любого профиля. Команда проекта состоит из высокого уровня психологов, коучей, бизнес-консультантов и просто искренних и душевных людей. Человека ведут от той точки, где он находится, до той точки, где он будет способен самостоятельно действовать. Да, есть благотворительные проекты, которые помогают человеку финансово, к сожалению, такая помощь оказывается краткосрочной и неэффективной. Самое главное, что в проекте «Адаптация 2020» нет задачи взять человека «на крючок», навязать платные консультации или как-то обмануть».

Все члены Союза НКО могут получить необходимую квалифицированную консультацию в рамках акции. Заполните заявку и с вами свяжется администратор и согласует время встречи.

В завершение заседания выступила Мария ДАВИДОВСКАЯ, психотерапевт и трансформационный коуч. В рамках проекта Мария успела поработать с обычными людьми, с предпринимателями и самозанятыми. Она рассказала, с какими проблемами к ней обращаются.

«Консультации психолога способствуют переходу людей во взрослую жизненную позицию. Помощь заключается в том, что они принимают свои проблемы, перестают видеть корень в злом умысле государства или кознях конкурентов, берут на себя ответственность за свои действия. Большинство людей приходит в подавленном состоянии, из которого непонятно как выбраться, что делать и куда идти, с потерянной верой в себя и с пониженной самооценкой. Во время карантина большинство людей столкнулись с проблемами выстраивания коммуникации, в том числе из-за необходимости сутками находится в одном доме с семьей. Кому-то потребовалось адаптироваться к новым реалиям и менять сферу деятельности. Я начинаю с того, что ввожу человека в ресурсное состояние, чтобы он мог найти в себе силы действовать, научился «подпитывать» себя самостоятельно, не опираясь ни на кого».

Получить помощь экспертов!

Заседание прошло в традиционно теплой обстановке: эксперты рассказали о себе, поделились опытом, ожиданиями и результатами работы проекта. В ходе видеоконференции Александр АЙГИСТОВ подробно ответил на несколько насущных практических вопросов от представителей некоммерческого сектора, вручил одному из слушателей и членам команды «Адаптация 2020» в подарок антивирус Касперского.

Об Акции «Добрая помощь в кризис»:

Общенациональный союз некоммерческих организаций совместно с общественной инициативой «Адаптация 2020» организуют для всех, кто хочет войти в ресурсное состояние и увидеть новые возможности, бесплатные консультации с экспертами по бизнесу, маркетингу, инвестициям, коучами в области предпринимательства и психологами. Консультации в первую очередь адресованы тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию.