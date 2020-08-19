ОНФ обратил внимание Минстроя РФ на неэффективность капремонта ветхого жилфонда

Эксперты Народного фронта считают необходимым создать подпрограмму реконструкции в федеральной программе капремонта. Об этом говорили сегодня на круглом столе ОНФ «Эффективность проведения программ капремонта в регионах». В онлайн обсуждении приняли участие представители Минстроя РФ, эксперты ОНФ и представители регоператоров фондов капремонта из 52 регионов, представители Фонда содействия ЖКХ, Ассоциации управляющих организаций, Института экономики города. «Нет целесообразности и эффективности проведения капремонта в многоквартирных домах, где требуется реконструкция, – заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. – Нет смысла менять кровлю и обновлять фасад, не меняя деревянные перекрытия внутри – нормально жить после такого капремонта все равно невозможно. А дотационные регионы не смогут провести реконструкцию за счет бюджетов региона и муниципалитета». Следующий актуальный вопрос, поднятый экспертами – капремонт, а точнее его невозможность, в многоквартирных домах — памятниках культурного наследия. «Сегодня вопрос многоквартирных домов — памятников культурного наследия отдан на откуп муниципальным образованиям. Эти объекты в некоторых регионах стоят в программах капремонта – а что там капитально ремонтировать?! – уточнила Калинина. – Город не имеет права туда с ремонтом заходить, это только реставрационные работы. Это и будет неэффективный ремонт – когда деньги других многоквартирных домов, по смете во много раз превышающей сметы на обычные жилые дома, потратят на памятники культурного наследия. Почему Минкульт не бьет тревогу? Будем просить министерство делать экспертное совещание и решать этот вопрос». Эксперты ОНФ неоднократно заявляли, что необходима полная инвентаризация адресных региональных программ капремонта с целью исключения из них ветхих домов, в которых проведение капремонта – пустая трата средств. Об этом напомнил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Новосибирской области Сергей Аверьяскин. «Весь этот жилой фонд необходимо включать в программу переселения», – пояснил он. По итогам круглого стола эксперты решили провести совещание с Минстроем и обсудить создание дорожной карты решения проблемы жилья, подлежащего капремонту, реконструкции, реставрации или сносу, для содействия реализации региональных программ капремонта.