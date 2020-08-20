Активисты ОНФ передадут экобоксы для сбора батареек трем тысячам школ в рамках проекта «Экозабота»

В рамках школьного проекта «Экозабота» активисты Народного фронта в течение лета бесплатно передадут каждой из 3 тыс. школ-участников по всей стране контейнер для сбора батареек со сменными емкостями и информационный плакат о проекте, который был запущен в День всемирной охраны окружающей среды и День эколога 5 июня 2020 г. при поддержке Министерства просвещения России. Сбор батареек стартует 1 сентября. При накоплении 12 сменных емкостей по заявке школы или по окончании проекта в мае будущего года вне зависимости от накопленного объема батареек они будут вывозиться специализированной компанией, имеющей соответствующую лицензию. Утилизировать собранные батарейки будут на профильном заводе в Челябинске. Координатор проекта, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган рассказал о причинах выбора школ для проведения проекта: «Во-первых, основные потребители батареек – это семьи с детьми, во-вторых, именно в школе необходимо формировать экологическое мышление с детства. Кроме того, батарейки – очень удачный учебный материал, поскольку они не теряют своего внешнего вида после использования и компактны, а цель проекта состоит как раз в повышении уровня экологической грамотности и формировании ответственного отношения к окружающей среде». Республика Башкортостан стала пилотным регионом по реализации проекта «Экозабота», где инициативу поддержали и учителя, и школьники. Помимо Уфы, в проекте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Хабаровск, Саратов, Краснодар, Ставрополь, Московская и Челябинская области, Киров и поселок Мирный, Ижевск и город Камбарка, Курган и город Щучье. «Традиционно учащиеся 44-й школы активно принимают участие во всех экологических проектах, в том числе по переработке сортируемого мусора: картона, бумаги, пластика. Когда поступило предложение от ОНФ принять участие в экологическом проекте «Экозабота», мы с удовольствием это предложение приняли и 5 июня на пресс-конференции представили свой опыт переработки мусора. В этом году дети присоединятся к этому проекту. Они будут собирать батарейки в контейнеры, потом мы будем их сдавать. Мы призываем всех присоединиться к этому экологическому проекту», – сказал директор школы №44 города Уфы Азат Батыршин.