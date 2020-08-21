Зарубежная деятельность Союза НКО

Общенациональный союз некоммерческих организаций (Союз НКО) известен в России своей активной деятельностью по оказанию поддержки некоммерческим организациям. Объединение помогает решать важные социальные задачи и отстаивать права и интересы жителей России во всех регионах.

Сегодня в Союзе НКО работают более 5 тысяч некоммерческих организаций, расположенных на всей территории страны.

Но деятельность Союза не ограничивается территорией России. За рубежом действует множество некоммерческих организаций, которые также выполняют ответственную социальную миссию. Союз сотрудничает с ними на постоянной основе, обменивается опытом, поддерживает их в выполнении сложных задач.

Повестка дня зарубежных миссий

Сегодня наши соотечественники за рубежом ведут активную работу в рамках созданных НКО. Они выполняют следующие задачи:

По доверенности Союза НКО представляют интересы нашего объединения в своей стране проживания. По поручению Союза устанавливают контакты с органами государственной и местной власти, политическими партиями, общественными организациями страны для совместной деятельности. Изучают и предлагают инновационные гуманитарные программы страны проживания для реализации на территории России и других стран. Взаимодействуют с российскими дипломатическими службами, работающими в их стране, с организациями соотечественников, проживающих в одной стране с ними. Изучают опыт работы НКО в их стране, разрабатывают совместные проекты с зарубежными единомышленниками, проводят общие мероприятия, обмениваются опытом и учебными программами. Предлагают лучшие практики для реализации всем членам Союза НКО, способы их адаптации для России и зарубежных стран. Являются активными членами Союза НКО, участвуют в реализации принятых совместных планов, работают по принятым в объединении методикам и правилам. Помогают развитию международных контактов субъектов Российской Федерации, продвигают положительный имидж Союза НКО в информационном поле страны пребывания, популяризируют решения съездов Союза НКО, его повседневной и проектной деятельности, способствуют созданию благоприятного для России общественного, политического и делового климата. Активно участвуют в совместных мероприятиях Союза НКО, в осуществлении планов и программ объединения, разработанных для их страны пребывания. Осуществляют поиск иностранных источников финансирования для гуманитарных проектов Союза НКО на территории РФ. Привлекают средства заинтересованных лиц и организаций для выполнения программ и мероприятий Союза НКО. По доверенности Президента и Исполнительного директора Союза выполняют все необходимые организационные мероприятия при визитах делегаций Союза в их страну проживания и для других задач.

Цели и задачи международного сотрудничества НКО

Главными темами совместных проектов Союза НКО с зарубежными организациями являются следующие:

Национальная и государственная привлекательность России. Национальные интересы нашей страны. Повышение международного авторитета России и др.

Многие россияне, проживающие за рубежом, поддерживают политику России и готовы работать в интересах своей Родины. Союз НКО помогает создать организации единомышленников за рубежом, придать им правовой и социальный статус, поделиться опытом работы, предложить алгоритм выполнения социально значимых проектов.

Сегодня в 11 странах Европы наши соотечественники хотят создать зарубежные миссии Союза НКО по примеру уже действующей миссии в Королевстве Дания (ее руководитель — А.А. Маркарян).

Союз НКО разработал следующую совместную программу действий с зарубежными миссиями:

Проведение форумов некоммерческих организаций в странах присутствия Союза НКО по сводному графику. Такие встречи важны для укрепления связей с зарубежными организациями, включения их в совместную работу с российскими коллегами. Проведение стажировок российских НКО в зарубежных странах, где работают миссии НКО. Знакомство с передовым зарубежным опытом открывает новые направления в работе отечественных НКО, помогает им решать социальные проблемы инновационными способами.

В первой стажировке в Германии приняли участие 12 руководителей российских НКО из 5 регионов нашей страны. Она показала свою полезность, поэтому стажировочная программа будет продолжена.

Реализация совместных программ зарубежных и отечественных НКО, международных социальных и культурных проектов.

Первые проекты реализовывались в 2015-2018 годах. Так, в Копенгагене (Дания) силами НКО за счет привлечения спонсорских средств был изготовлен и установлен памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

Совместная деятельность российских и зарубежных НКО осуществляется в настоящее время и имеет большие перспективы на будущее. Планы сегодняшнего и завтрашнего дня следующие:

Для успешного сотрудничества отечественных и зарубежных НКО важно установить оперативную, надежную систему коммуникации. Для этого Союз НКО создает специализированный портал. На нем все организации Союза могут размещать свои предложения, проекты, искать партнеров для их реализации. Союз НКО сегодня работает над внедрением льготных социальных программ внутреннего и въездного туризма для российских пенсионеров и граждан с ОВЗ. Разрабатывает туристические маршруты, сотрудничает с правительствами других стран, в которых приняты программы льготного туризма.

Важную роль в этой деятельности играют зарубежные миссии. Они имеют возможность выходить на связь с правительственными структурами их стран, с органами центральной и местной власти. Во многих странах созданы специальные органы в системе государственного и местного управления, которые отвечают за социальный туризм своих жителей. Этот опыт может быть полезен и для вовлечения россиян в проекты зарубежного льготного туризма.

Зарубежные НКО находят такие возможности в своих странах, заключают контракты с органами власти и с туристическими бюро, согласовывают договоренности с союзом НКО.

Совместная исследовательская работа по изучению форм общественной дипломатии и других направлений развития гражданского общества.

Общественная дипломатия поможет укреплению сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, развитию общественной солидарности народов мира.