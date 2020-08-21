Зарубежная деятельность Союза НКО
Общенациональный союз некоммерческих организаций (Союз НКО) известен в России своей активной деятельностью по оказанию поддержки некоммерческим организациям. Объединение помогает решать важные социальные задачи и отстаивать права и интересы жителей России во всех регионах.
Сегодня в Союзе НКО работают более 5 тысяч некоммерческих организаций, расположенных на всей территории страны.
Но деятельность Союза не ограничивается территорией России. За рубежом действует множество некоммерческих организаций, которые также выполняют ответственную социальную миссию. Союз сотрудничает с ними на постоянной основе, обменивается опытом, поддерживает их в выполнении сложных задач.
Повестка дня зарубежных миссий
Сегодня наши соотечественники за рубежом ведут активную работу в рамках созданных НКО. Они выполняют следующие задачи:
- По доверенности Союза НКО представляют интересы нашего объединения в своей стране проживания.
- По поручению Союза устанавливают контакты с органами государственной и местной власти, политическими партиями, общественными организациями страны для совместной деятельности. Изучают и предлагают инновационные гуманитарные программы страны проживания для реализации на территории России и других стран.
- Взаимодействуют с российскими дипломатическими службами, работающими в их стране, с организациями соотечественников, проживающих в одной стране с ними.
- Изучают опыт работы НКО в их стране, разрабатывают совместные проекты с зарубежными единомышленниками, проводят общие мероприятия, обмениваются опытом и учебными программами. Предлагают лучшие практики для реализации всем членам Союза НКО, способы их адаптации для России и зарубежных стран.
- Являются активными членами Союза НКО, участвуют в реализации принятых совместных планов, работают по принятым в объединении методикам и правилам.
- Помогают развитию международных контактов субъектов Российской Федерации, продвигают положительный имидж Союза НКО в информационном поле страны пребывания, популяризируют решения съездов Союза НКО, его повседневной и проектной деятельности, способствуют созданию благоприятного для России общественного, политического и делового климата.
- Активно участвуют в совместных мероприятиях Союза НКО, в осуществлении планов и программ объединения, разработанных для их страны пребывания.
- Осуществляют поиск иностранных источников финансирования для гуманитарных проектов Союза НКО на территории РФ. Привлекают средства заинтересованных лиц и организаций для выполнения программ и мероприятий Союза НКО.
- По доверенности Президента и Исполнительного директора Союза выполняют все необходимые организационные мероприятия при визитах делегаций Союза в их страну проживания и для других задач.
Цели и задачи международного сотрудничества НКО
Главными темами совместных проектов Союза НКО с зарубежными организациями являются следующие:
- Национальная и государственная привлекательность России.
- Национальные интересы нашей страны.
- Повышение международного авторитета России и др.
Многие россияне, проживающие за рубежом, поддерживают политику России и готовы работать в интересах своей Родины. Союз НКО помогает создать организации единомышленников за рубежом, придать им правовой и социальный статус, поделиться опытом работы, предложить алгоритм выполнения социально значимых проектов.
Сегодня в 11 странах Европы наши соотечественники хотят создать зарубежные миссии Союза НКО по примеру уже действующей миссии в Королевстве Дания (ее руководитель — А.А. Маркарян).
Союз НКО разработал следующую совместную программу действий с зарубежными миссиями:
- Проведение форумов некоммерческих организаций в странах присутствия Союза НКО по сводному графику. Такие встречи важны для укрепления связей с зарубежными организациями, включения их в совместную работу с российскими коллегами.
- Проведение стажировок российских НКО в зарубежных странах, где работают миссии НКО. Знакомство с передовым зарубежным опытом открывает новые направления в работе отечественных НКО, помогает им решать социальные проблемы инновационными способами.
В первой стажировке в Германии приняли участие 12 руководителей российских НКО из 5 регионов нашей страны. Она показала свою полезность, поэтому стажировочная программа будет продолжена.
- Реализация совместных программ зарубежных и отечественных НКО, международных социальных и культурных проектов.
Первые проекты реализовывались в 2015-2018 годах. Так, в Копенгагене (Дания) силами НКО за счет привлечения спонсорских средств был изготовлен и установлен памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
Планы совместной работы
Совместная деятельность российских и зарубежных НКО осуществляется в настоящее время и имеет большие перспективы на будущее. Планы сегодняшнего и завтрашнего дня следующие:
- Для успешного сотрудничества отечественных и зарубежных НКО важно установить оперативную, надежную систему коммуникации. Для этого Союз НКО создает специализированный портал. На нем все организации Союза могут размещать свои предложения, проекты, искать партнеров для их реализации.
- Союз НКО сегодня работает над внедрением льготных социальных программ внутреннего и въездного туризма для российских пенсионеров и граждан с ОВЗ. Разрабатывает туристические маршруты, сотрудничает с правительствами других стран, в которых приняты программы льготного туризма.
Важную роль в этой деятельности играют зарубежные миссии. Они имеют возможность выходить на связь с правительственными структурами их стран, с органами центральной и местной власти. Во многих странах созданы специальные органы в системе государственного и местного управления, которые отвечают за социальный туризм своих жителей. Этот опыт может быть полезен и для вовлечения россиян в проекты зарубежного льготного туризма.
Зарубежные НКО находят такие возможности в своих странах, заключают контракты с органами власти и с туристическими бюро, согласовывают договоренности с союзом НКО.
- Совместная исследовательская работа по изучению форм общественной дипломатии и других направлений развития гражданского общества.
Общественная дипломатия поможет укреплению сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, развитию общественной солидарности народов мира.