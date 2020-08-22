Эксперты ОНФ и РССМ сформируют «дорожную карту» развития системы агроклассов в сельских школах

Эксперты проекта Народного фронта и Российского союза сельской молодежи «Село. Территория развития» предложат Минпросвещения и Минсельхозу России межведомственную «дорожную карту» по развитию системы агроклассов в сельских школах, сообщила координатор проекта, председатель РССМ Юлия Оглоблина на форуме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности» в тамбовском селе Куксово. На открытии форума Оглоблина отметила, что агроклассы и ученические производственные бригады должны иметься в каждой сельской школе, особенно в районах с развитым сельскохозяйственным производством. «Очевидно, что нужно формировать методическую базу для более масштабного развития таких форм дополнительного образования детей, как производственные бригады, активно вовлекать бизнес, профильные вузы и техникумы», – подчеркнула она. Оглоблина рассказала об экспертном опросе (опрошено более 130 экспертов из 34 регионов) о программах аграрного направления в школах и учреждениях дополнительного образования: «Первые результаты опроса показали, что, за исключением отдельных регионов, где создана серьезная нормативно-правовая база (Республика Саха Якутия, Иркутская область и некоторые другие), деятельность агрошкол держится на энтузиастах и не получает должной поддержки. Также большинство экспертов выступает за закрепление понятий «агрошкола» и «агрокласс» в федеральном законе «Об образовании». «Мы говорим агрошкола, но на самом деле мы – «самозванцы». Не в каких официальных документах такое понятие не прописано, есть только школы с агропрофилем. Нужно узаконить этот статус, чтобы у нас бы появились законные права, например, какие-то льготы по реализации этого направления в школе», – отметила директор Татановской средней школы Тамбовской области, председатель Ассоциации агрошкол России Ольга Илларионова. Ранее сельские активисты уже предлагали внести изменения в законодательство для развития агрошкол. В декабре 2019 г. на встрече Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с сельскими общественниками прозвучал вопрос о выделении земельных участков для ученических производственных бригад без проведения торгов. Глава государства уже дал такое поручение Правительству. Проект «Село. Территория развития» держит на контроле выполнение этого поручения. Кроме того, в июле 2020 г. от законодательного собрания Ставропольского края внесен соответствующий законопроект в Госдуму. «Я думаю, что мы должны действовать на опережение, более активно. Я бы предложил, если поддержат сопредседатели Центрального штаба ОНФ и Юлия Васильевна, координатор нашего проекта, сделать более активным и массовым внесение инициатив из различных субъектов РФ. Если мы сможем организовать 10-20 регионов, которые выйдут со своими предложениями, я думаю уже несколько другим будет отношение к этой проблематике», – сказал инициатор законопроекта, координатор проекта «Село. Территория развития» в Ставропольском крае, зампредседателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам Виктор Надеин. Он отметил, что агробизнес в Ставропольском крае крайне заинтересован в том, чтобы развивались ученические производственные бригады: «Это ни желание возврата к Советскому Союзу, когда у нас были сотни тысяч вовлечены этот процесс. Это объективный процесс: бригады и агроклассы нужны как бизнесу и в целом народнохозяйственному комплексу России, так и для формирования и поддержания сельского уклада. Поэтому я считаю, что мы опираемся на совершенно четкие процессы, которые происходят здесь и сейчас, и нам необходимо добиться законодательной поддержки». Эксперты проекта «Село. Территория развития» аккумулируют все полученные в ходе опроса и форума предложения, чтобы включить их в обращения в Минпросвещения и Минсельхоз России о «дорожной карте».