ОНФ проводит опрос и мониторинг туристических маршрутов в Центральном федеральном округе

Эксперты Народного фронта проводят опрос и выездной мониторинг для разработки новых туристических маршрутов в Центральной России. Их итоги рассмотрят на совещании совместно с Министерством культуры и Ростуризмом. Культурный туризм, как считают эксперты ОНФ, может стать одним из драйверов социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа – одним из старейших и известных его маршрутов является «Золотое кольцо России». Так, в региональном отделении ОНФ Рязанской области прошла встреча активистов с министром культуры и туризма региона, где анонсировали создание нового туристического маршрута Москва-Рязань-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Начальник экспертно-аналитического управления ОНФ Любовь Солдаткинасчитает, что перспективы культурно-познавательного туризма в Рязанской области имеют «огромный потенциал». «Туристический потенциал в Рязани огромный, здесь много интересных мест, тут развивается и гастрономический туризм и культурно-познавательный, а ещё Рязанская область вошла в топ-30 проектов по экологическому туризму. Но самое главное, здесь есть активные и интересные люди. Мы готовы оказать методическую помощь активным горожанам, краеведам, предпринимателям, желающим создать проект в рамках развития туристической привлекательности региона», — отметила она. «Рязанская область с ее уникальной историей и великими именами людей, живших и работавших на нашей земле, с сохранившимися, слава Богу, объектами культурного наследия, храмами, музеями и выставками, достойна стать центром нового туристического маршрута. Есть ряд перспективных наработок, скажем, маршрут по течению Оки – от заповедника «Есенинская Русь» через Рязань и Касимов до Мурома и Нижнего Новгорода, – рассказал директор фонда «Есенин Центр» из города Рязани Григорий Парсентьев. – Наш знаменитый земляк и мой друг Захар Прилепин недавно был у министра культуры России Ольги Любимовой и обсуждал именно этот вопрос – туристических возможностей нашего региона и помощи федерального центра с их реализацией. Насколько я знаю, нашел понимание и одобрение». В утвержденной Стратегии развития туризма в России до 2035 г. культурно-познавательный туризм выделен отдельно как вид путешествий, знакомящих туриста с историко-культурными и природными ценностями, традициями и обычаями. По оценке экспертов ОНФ, около 65% всех маршрутов в России предполагают посещение культурных объектов, поэтому разрабатываемый в настоящее время нацпроект «Туризм» должен быть ориентирован в том числе на регионы с богатым культурно-историческим наследием. Напомним, на тему «Туризм в Центральной России» на портале «Народный контроль» проводится опрос, который должен выявить наиболее востребованные маршруты и точки потенциального туристического роста.