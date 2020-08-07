YouTube: особенности популярного приложения для Android-смартфонов

YouTube — самый крупный видеосервис в мире. Он принадлежит американскому интернет-гиганту Google, специалисты которого создали официальное приложение для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Из приложения доступны все те же функции, что и из обычного десктопного браузера.

Видеохостинг от Google и мобильное приложение

Один из многих сервисов от американского интернет-гиганта доступен для всех пользователей, имеющих учётную запись Google. Пользователи свободно просматривают размещённые на сервисе видеоролики, могут читать и оставлять комментарии под видео.

Одна из привлекающих внимание особенностей видеохостинга — возможность размещать в свободном доступе собственные видеоролики. Но только при условии полного соответствия размещённого видео правилам YouTube и отсутствия нарушений авторских прав.

Повышенный интерес для активных пользователей представляет возможность заработка на своих роликах. Для этого нужно создать тематический канал и начать публиковать интересные видеоматериалы. Когда канал станет популярным, подключают монетизацию. Вместе с роликом пользователям показывают рекламу. Оплата производится за переходы по рекламе. Деньги выводятся на банковскую карту VISA или MasterCard.

Любой заинтересованный в собственной мобильности пользователь имеет возможность скачать приложение Ютуб на Андроид бесплатно и пользоваться всеми преимуществами популярного видеохостинга с собственного смартфона.

Мобильное приложение YouTube: краткий обзор

Широкое распространение смартфонов привело к некоторому падению популярности ноутбуков и тем более громоздких персональных компьютеров. Самые привлекательные особенности смартфона кроются в высоком уровне мобильности и автономности. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, но при такой компактности предоставляет пользователю весьма обширный набор функций, включая возможность доступа к интернету.

Вот базовый набор функций смартфона:

звонки, отправка и получение коротких сообщений;

фото- и видеосъёмка;

безопасный веб-сёрфинг;

просмотр видеоматериалов и фотографий;

возможность установки и запуска разнообразных приложений.

Особый интерес для пользователей представляют официальные приложения интернет-компаний вроде социальных сетей, интернет-магазинов и стриминговых сервисов. При грамотном их использовании нет необходимости использовать предустановленный или сторонний браузер, что повышает комфорт для владельцев смартфонов.

Одно из таких приложений — YouTube для Android. Его установка даёт следующие преимущества:

большое удобство в использовании возможностей сервиса;

приятный и интуитивно понятный интерфейс;

разделение материалов по вкладкам;

возможность загружать снятое видео на сервер прямо с телефона;

удобный поиск по сервису;

возможность серьёзно расширить функционал, купив платную подписку.

Официальное приложение YouTube для Android пользуется огромной популярностью среди пользователей сервиса. Его самые привлекательные особенности — удобство и функциональность.