Двери выполняют множество функций. Они защищают от шума и сквозняков, помогают регулировать поток посетителей и ограничивают доступ в различные помещения. Заказать надежные, функциональные и долговечные двери для общественных зданий вы можете в компании «Ставр». Подробнее о том, какие модели она выпускает, вы можете узнать ее ее официальном сайте.

Компания «Ставр» создана в 2007 году. Она:

изготавливает двери для общественных зданий;

предлагает услуги по комплектации объектов, используя собственные решения и продукцию компаний-партнеров;

оказывает услуги по установке дверей.

Познакомиться с ассортиментом можно на сайте. Также компания предлагает всех, кому необходимы двери для медицинских и образовательных учреждений, транспортных узлов и торговых центров, а также для других подобных объектов, посетить ее шоурум. В нем можно увидеть образцы, познакомиться с примерами покрытий и фурнитуры, а также получить ответы на вопросы, которые интересуют заказчиков.

Установка дверей на объекте начинается с вызова замерщиков. При заказе монтажа в компании «Ставр» эта услуга оказывается бесплатно. Замерщики не только снимут нужные мерки, но и, если это требуется, предоставят рекомендации по усилению стен и дверных проемов.

Вы можете выбрать готовые решения или заказать двери, которые сделают в соответствии с вашими индивидуальными запросами. Компания «Ставр» располагает собственным производством, где установлены современное оборудование и системы, строго следящие за качеством продукции.

Менеджеры фирмы готовы оперативно отвечать на вопросы и уточнять все, что интересует клиента. Они рассчитают смету и предоставят необходимые комментарии. Если у вас ограничен бюджет, сообщите о том, в какие рамки нужно уложиться. Специалисты компании произведут расчеты и предложат решение, которое одновременно:

позволит сэкономить деньги;

обеспечит установку качественных дверей, выполняющих все функции, которые от них требуются, и соответствующих требованиям нормативов.

Большой опыт и высокая квалификация сотрудников позволяют успешно решать любые, даже самые сложные и масштабные задачи. За время своего существования компания реализовала более 700 проектов и установила свыше 20 000 дверей. Обращайтесь к специалистам «Ставра», и они помогут укомплектовать ваш объект надежными и удобными дверьми достойного качества.