Суд ограничил по времени ознакомление мэра Кляйна с документами дела

Суд города Томска 15-го февраля ограничил мэра Томска Ивана Кляйна по времени ознакомления с материалами дела.

Как сообщил агентству РАПСИ адвокат Андрей Кривцов, уже к 18-му февраля Иван Кляйн обязан ознакомится с 17-ю томами дела. Несмотря на то, что Кляйну требуется читать документы, делать выписки и готовить ходатайства, следователи считают, что интенсивность и темп ознакомления Кляйном свидетельствует о затягивании.

Впрочем, по словам адвоката обвиняемый знакомится с материалами дела каждый день с 3-го февраля.

Мэру Томска Ивану Кляйну предписываются преступления по превышению должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Свою вину в делах, связанных с ОАО «Томское пиво» мэр отрицает.

Более того, сейчас врачи сообщили, что Ивану Кляйну нужна жизненно необходимая срочная операция на почке, однако доводы защиты на судью не подействовали и судья все равно ограничил время ознакомления с документами.

«Иван Григорьевич не заинтересован в затягивании процесса, а наоборот, желает как можно скорее подготовиться к процессу, чтобы в суде отстаивать свою невиновность, но ускорить процесс ознакомления с документами он физически не может: объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 листов. Ежедневно с момента доставления в СУ СК РФ по Томской области по момент возвращения обратно к месту содержания под стражей Иван Григорьевич знакомится не менее, чем с 1 томом дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите. Таким образом, несмотря на тяжелое состояние здоровья Кляйна, ознакомление с его стороны осуществляется крайне интенсивно», — добавил адвокат Кривцов.