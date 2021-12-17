Как купить квартиру в ипотеку

Нередко случается, что человеку не хватает средств для приобретения квартиры. В то же время иногда покупку лучше не откладывать.

К примеру, если вы обзавелись семьей и вскоре у вас родится ребенок, вам стоит позаботиться об обеспечении комфортных условий для жизни. В таком случае можно обратить внимание на такую процедуру, как покупка квартиры в ипотеку. В данной ситуации вам не нужно будет собирать баснословные средства или искать предметы, которые могут стать предметом залога. Все потому, что согласно ипотечному договору, предметом залога становится само недвижимое имущество.

Особенности ипотечного кредитования

Благодаря оформлению ипотеки можно получить возможность проживать в собственной квартире, не откладывая при этом средства на ее приобретение. При этом данный вариант выглядит во многом более перспективным, нежели длительная аренда квартиры, при которой средства ежемесячно выплачиваются чужому человеку.

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Особенностью ипотечного кредитования можно назвать то, что владелец квартиры должен будет выплачивать проценты, а потому общая сумма стоимости жилья будет больше изначальной.

В то же время, если своевременно выплатить ипотеку или же совершить погашение задолженности досрочно, можно сэкономить значительную часть своего бюджета.

Преимущества ипотеки

Немаловажным преимуществом оформления ипотечного договора является то, что срок его действия измеряется десятилетиями. К примеру, можно оформить ипотеку и выплачивать взносы за квартиру в течение двадцати и даже тридцати лет. Однако стоит помнить о том, что любые просрочки по платежам могут стать причиной наложения банковской организацией штрафных санкций и пени.

Поэтому в случае, если ваше материальное положение по каким-либо причинам стало шатким – вы потеряли место работы, развелись или случилась другая непредвиденная ситуация, вам нужно срочно уведомить об этом сотрудников банка. Многие учреждения идут на встречу своим заемщикам и дают возможность реструктуризировать задолженность до момента возобновления стабильности финансового положения. Чаще всего данный срок варьируется в пределах одного – трех месяцев.

Таким образом невооруженным глазом видно, что ипотечное кредитование имеет большое количество плюсов.