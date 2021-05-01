За 500 000 на арт-аукционе в Петербурге продали Биту добра

Как сообщило издание «АиФ», художник Алексей Сергиенко из Петербурга продал на аукционе необычный арт-объект — «Биту Добра». Настоящая бита, украшенная ромашками, стала самой дорогой в России и будет подарена лондонскому ресторатору Евгению Чичваркину.

Алексей Сергиенко – известный художник, автор более 147 проектов, один из самых успешных живописцев Петербурга. Его картины покупают известные люди России, его полотна можно встретить в Кремле, в Государственной Думе, в Смольном и во многих частных коллекциях. В 2019 г. Алексей был назван Лауреатом премии за Лучший социальный проект России (премия МВД).

Алексей Сергиенко решил расписать настоящую биту, созданную в соответствии с международным стандартом BBCOR из надежного и прочного материала – березы. По словам Алексея, бита с ромашками и его автографом – это портрет самого художника. Она также является современным выражением известной фразы о том, что добро должно быть с кулаками. Он хочет, чтобы рожденный на берегах Невы арт-объект изменил сомнительную славу Петербурга как бандитского города.

Аукцион состоялся на странице художника в Instagram 25 апреля 2021 года и продолжался двое суток. Цена, стартовав с 1 рубля, поднялась до 500 тысяч. После захватывающей борьбы обладателем необычной биты стал руководитель бизнес-клуба «Ментор СПБ» Вадим Варенцов.

Как сообщил победитель, он зашел на страницу торгов, так как решил коллекционировать современное искусство и хочет украсить новыми картинами стены своего отеля. Алексей Сергиенко сказал, что будет помогать бизнесмену и курировать собрание: создаст специальный фонд и будет лично проводить отбор полотен. А приобретенную на аукционе «Биту Добра» Вадим Варенцов решил послать своему бывшему начальнику и наставнику Евгению Чичваркину в Лондон, чтобы он не забывал о Родине.

Некоторое время основными направлениями творчества Алексея Сергиенко были поп-арт и полит-арт, но в настоящее время живописец увлекся акционизмом и перформансом, инсталляцией и скульптурой. Среди самых популярных излюбленных мотивов в творчестве художника выделяется один — ромашки. С 2012 года, когда была написана первая картина с этими цветами, они стали основным элементом его авторского стиля и встречаются почти в каждой работе.

Сейчас Алексей работает над несколькими проектами: проект посвященный эмоциональному интеллекту «Музей эмоций», творческое пространство «Арт-Тир» и самая крупная художественная галерея в нашей стране «Арт Станция».