История Вологодского пятака

«Вологодским пятаком» в народе называют Федеральную исправительную колонию (ИК) №5, которая находится в Вологодской области. Эта ИК входит в число семи учреждений, предназначенных для содержания осужденных пожизненно.

История возникновения

В 1517 г. рядом с городом Белозерском начали строить Кирилло-Новоезерский мужской монастырь. Для постройки выбрали небольшой островок (носит название – Огненный) посреди озера, называемого Новым. За такое месторасположение Вологодский пятак называют «Русский Алькатрас».

Основателем считается Кирилл Белый, один из иноков Корнилиево-Комельского мужского монастыря. После постройки монастырь использовался по прямому назначению четыреста лет, но тут случилась Октябрьская революция, и строители коммунизма стали искоренять религию. Поэтому после 1917 г. монастырь переоснастили в тюрьму, куда сажали так называемых врагов народа, т. е. находились тут преимущественно политзаключенные.

Как использовали «Вологодский пятак» в дальнейшем:

– в 30-х годах из тюрьмы сделали колонию, включенную в систему ГУЛАГ;

– в 1938 г. колония числилась, как Новоезерская ИТК (исправительно-трудовая колония) №14;

– в 1945 г. после победы над фашистской Германией и реорганизации структуры лагерей она стала называться ИТК №6;

– в 50-х годах тут был лагерный пункт строгого режима;

– после смерти Сталина в 1953 г. колония снова стала тюрьмой особо опасных преступников;

– в 1956 г. она стала называться ИТК №17 и здесь установили строгий режим для тех, кого впервые осудили за убийство и бандитизм;

– в 1994 г. на базе «Вологодского пятака» сформировали исправительную колонию с новым в России видом наказания – пожизненным лишением свободы;

– в 1997 г. уже ИК №5 стала принимать только лиц, осужденных на пожизненное пребывание в тюрьме.

Лимит наполнения колонии составляет после 2012 года 268 мест

Вологодский пятак на современном этапе развития

«Вологодский пятак» вступил в 21 век таким, каким он был сотни лет до этого. В камерах не было ни туалетов, ни рукомойников. Чтобы справлять нужду, заключенным давали ведро. Для отопления использовали дрова и уголь – так же, как и во времена основания монастыря. Условия содержания заключенных были ужасными, из-за чего здоровье многих из них быстро оказывалось подорванным.

На это обратили внимание лишь в 2011 г., после чего провели глобальную реконструкцию, и в камерах наконец-то появились унитазы и краны с холодной водой.