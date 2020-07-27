Как положить деньги на счет осужденного: особенности дистанционных переводов в ИК

Осужденные в местах лишения свободы нуждаются в регулярной материальной поддержке. Деньги необходимы им для приобретения обычных бытовых товаров в магазине, работающем при любой колонии. Наличность заключенным иметь запрещено, поэтому они распоряжаются средствами с лицевого счета, который заводит для них администрация исправительного учреждения. Пополнить его баланс может любое лицо, включая друзей и родственников получателя.

Как дистанционно пополнить счет

Возможность дистанционного пополнения лицевых счетов осужденных появилась относительно недавно. До этого близкие люди вынуждены были самостоятельно ездить в колонии, которые часто расположены рядом с отдаленными населенными пунктами. Еще одним вариантом поддержки заключенного была отправка почтового денежного перевода, но он требовал уплаты крупной комиссии, приходил с задержкой до 1 месяца.

Сейчас любое лицо может положить деньги на счет осужденного прямо из своего дома. Такую возможность предоставляют профильные сервисы, пересылающие средства через все популярные платежные системы. Для отправки перевода нужно пройти несколько этапов:

зарегистрироваться на выбранном сайте, войти в созданный личный кабинет;

пополнить баланс на нужную сумму с помощью карты, электронного кошелька;

заполнить форму с данными получателя, названием исправительной колонии;

отслеживать процесс пересылки с помощью истории и уведомлений от сервиса.

Что стоит учитывать при отправке

При дистанционном пополнении лицевого счета осужденного отправитель денег экономит свои силы, время и нервы. Все необходимые действия совершаются с личного компьютера или телефона. Основная задача сводится к правильному указанию данных заключенного – ФИО и года рождения. Именно по ним бухгалтерия ИК определит человека, которому будет зачислен перевод. Выбор колонии при заполнении заявки обычно не вызывает затруднений из-за наличия выпадающих списков со всеми возможными вариантами.

Пополнить лицевой счет осужденного можно только в российских рублях. Возможность отправки других валют сервисами не поддерживается. Срок осуществления перевода обычно составляет не более 1-3 дней, в течение которых средства проходят через банк и казначейство. Непосредственным зачислением денег конкретному заключенному занимается бухгалтерия колонии. После выполнения ее сотрудниками этой обязанности получатель может тратить принятую сумму на товары из местного магазина.