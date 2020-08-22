Восемь россиян вернулись из Таджикистана благодаря активистам проекта #СвоихНеБросаем

Волонтеры проекта #СвоихНеБросаем в рамках всероссийской акции #МыВместе помогли вернуться в Россию из Душанбе восьми гражданам нашей страны. Накануне вечером 20 августа рейс Душанбе-Екатеринбург доставил домой восемь граждан России из Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа, которые обратились за помощью к волонтерам проекта #СвоихНеБросаем. О рейсе стало известно слишком близко к дате вылета – поздним вечером 19 августа. Некоторые пассажиры на тот момент находились в нескольких сотнях километрах от аэропорта. Совместно с консульством РФ в Таджикистане команда проекта оперативно вручную начала формировать список пассажиров, чтобы к утру 20 августа две семьи и две женщины смогли точно знать, что они попадут на рейс. Осуществляя постоянный контакт между консульством и пассажирами, удалось разрешить все вопросы с документами: например, двум пассажирам необходимо было сдать тест на COVID-19 и как можно быстрее получить результаты, чтобы оказаться на борту вывозного рейса. Благодаря слаженной работе волонтеров, сотрудников консульства и граждан РФ все заявленные пассажиры благополучно сели на рейс и оказались в Екатеринбурге. «Хотим выразить свою искреннюю благодарность за вашу работу и помощь в возвращении. Спасибо, что помогаете гражданам несмотря ни на что. Благодаря волонтерам моя мама сейчас в России. Мы очень рады. Желаем вам успехов в работе и в жизни. Отдельное спасибо волонтеру Озоде Пирназаровой за старание и труд. Спасибо что вы есть!», – сказала дочь одной из вернувшихся Динара Анарбаева. Координатор проекта #СвоихНеБросаем» Валерий Горюханов, между тем отметил, что на территории Таджикистана до сих пор остается много наших сограждан. Волонтеры и сотрудники консульства максимально стараются помочь в решении вопросов по их возвращению домой. Напомним, что для удобства россиян, остающихся за границей, 14 августа заработала круглосуточная единая горячая линия волонтерской помощи по номеру 8(495) 53 – 99 – 999. На нее может обратиться каждый, чтобы получить консультацию или помощь по вывозной программе граждан РФ из любой точки мира заграницей. Кроме того, вопросы можно задать через Телеграм-канал «ОНФ: своих не бросаем». Более подробную информацию о регистрации на вывозные рейсы, а также о графике вылетов можно найти на сайте проекта.