Активисты ОНФ в Коми в преддверии 1 сентября проверили безопасность дорог возле школ в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках акции «Дорога в школу» провели мониторинг безопасности дорожных участков возле общеобразовательных учреждений в регионе, где за последние полтора года были зафиксированы наезды на пешеходов. Собранная информация была направлена в местные органы власти для принятия мер по устранению выявленных недостатков. Также в ходе совместного рейда общественники на месте достигли договоренности с представителями администрации Сыктывкара о плане по обустройству пешеходных переходов в городе.

Представители ОНФ в Коми провели мониторинг дорожных участков возле учебных заведений в Сыктывкаре (Технический лицей, Лицей народной дипломатии, школы №№ 6, 7, 11, 16, 21, 22, 33, 35 и 40), в Ухте (школа №10), в Удорском (школа в поселке Усогорск), Прилузском (школа в селе Летка) и Ижемском (школа в селе Мохча) районах.

Общественников насторожила ситуация возле школы №11 в Сыктывкаре: еще в прошлом году они сигнализировали, что на выходе с территории учебного заведения расположена стихийная парковка автомобилей. Активисты просили власти установить в этом месте знак «Стоянка запрещена», но этого сделано не было. Кто-то даже положил здесь старые покрышки, чтобы помешать парковке автомобилей, но это мало помогает.

В то же время общественники отметили, что в целом в Сыктывкаре стало намного меньше недочетов на пешеходных переходах и дорожных участках рядом со школами. Основной недостаток — отсутствие перильных ограждений рядом с пешеходными переходами. По всем недочетам с представителями администрации достигнуты предварительные договоренности.

Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Дмитрий Седьюров в ходе совместного рейда проинформировал о разработке конкретного плана обустройства всех пешеходных переходов, в том числе вблизи общеобразовательных учреждений. Рассматривается вопрос с главным архитектором города Сыктывкара Владимиром Рунгом и ГИБДД о том, чтобы в местах, где это возможно, вместо перильных ограждений высадить в качестве защиты кустарники. По словам Седьюрова, обустройство всех участков ограждениями не будет выглядеть эстетично. В то же время кустарниковые насаждения предусмотрены в качестве альтернативы. Этот вопрос также будет согласован с ГИБДД.

В Ухте достигнута предварительная договоренность с органами власти о создании искусственной неровности на дорожном переходе к школе №10. Ожидается ремонт дорожного полотна к школе в поселке Усогорск в Удорском районе.

В ходе мониторинга активисты ОНФ столкнулись и с нетипичными недостатками. Так, у школы в селе Мохча в Ижемском районе дорожные знаки регулярно ломают коровы. Общественники попросили местные власти укрепить стойки со знаками.

«Акция ОНФ «Дорога в школу» в Коми будет продолжена. С началом учебного года по согласованию с органами образования общественники с соблюдением всех противоэпидемических мер организуют для школьников уроки по правилам дорожного движения и мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов для ношения на одежде в темное время суток. В дальнейшем общественники организуют круглый стол и рабочие встречи с участием представителей органов власти и родителей для того, чтобы найти еще большее взаимопонимание с должностными лицами и совместно взять на контроль устранение недостатков на пути детей в школы», — резюмировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.