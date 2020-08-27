Старт «Экозаботы» ОНФ: начинается сбор батареек в школах и изучение детьми вопросов экологии на Учи.ру

Эксперты ОНФ вместе с представителями образовательной платформы Учи.ру при поддержке Минпросвещения объявили сегодня о старте практической части проекта «Экозабота», направленного на формирование экологических привычек и трепетное отношение к окружающей среде с детства. На онлайн-пресс-конференции в Исполкоме ОНФ инициатор проекта Александр Коган сообщил, что 1 сентября в образовательных учреждениях России пройдут экологические классные часы и начнется сбор батареек. «Мы нечасто задумываемся о том, как сильно влияем на окружающий мир, используя природные ресурсы, каждый день потребляем воду, электроэнергию. А ведь всё это и есть экология, которая нас окружает. Проект «Экозабота» – это больше чем сбор батареек в школах. С помощью проведения мастер-классов, конкурсов, семинаров и интерактивных уроков легко удастся привлечь школьников к теме экологии. Самое главное, что сами дети получают такие знания с удовольствием», – заявил эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Коган. Методические рекомендации и интерактивный урок «Экология – это всё, что нас окружает» с готовыми сценариями, заданиями и викторинами для школьников 1–11 классов доступны на сайте проекта eco.uchi.ru. Все школы могут провести этот урок у себя. Участие в нем формирует экологическую культуру и позитивное отношение к природе; развивает творческие и интеллектуальные способности ученика; дает полезные знания и навыки защиты природы. «На Учи.ру представлены школьные предметы, при этом мы всегда стремимся давать ученикам и учителям дополнительную пользу за рамками школьной программы. Есть ценностно значимые темы, такие как экология и бережное отношение к окружающей среде, которые мы считаем важным освещать. Мы рады, что, реализуя данный проект совместно с ОНФ и при поддержке Министерства просвещения, можем способствовать развитию экологической культуры миллионов школьников России», – прокомментировал Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру. С 1 сентября ученики 2822 школ – участниц проекта «Экозабота» смогут сдать батарейки, просто придя на занятия. Контейнеры устанавливают в холлах образовательных учреждений, чтобы школьники могли не только слушать теорию, но и участвовать в процессе защиты окружающей среды. Участник видеоконференции – заместитель директора школы из Ижевска продемонстрировал оформленное место сбора батареек в здании образовательного учреждения. Подобные специальные контейнеры уже установлены в школах Москвы и области, п. Мирный (Кировская обл.), п. Михайловский (Саратовская обл.), Ижевске, Камбарке (Удмуртия), Кургане, Щучьем (Курганская обл.), Краснодаре, Ставрополе, Уфе и Санкт-Петербурге. Вывоз батареек осуществит специализированная лицензированная компания по заявке школы при накоплении 12 сменных емкостей либо по окончании проекта в мае 2021 г. вне зависимости от накопленного объема батареек. Утилизация собранных батареек будет производиться на заводе в Челябинске. «Проект «Экозабота» – это прекрасная возможность рассказать школьникам о сохранении ресурсов планеты и благодаря участию в проекте наших социальных партнеров (образовательной платформы Учи.ру, центров экологического воспитания, вузов) уже с начальной школы делать первые шаги на пути профессионального и предпрофессионального образования в рамках вебинаров, мастер-классов и увлекательных мероприятий, направленных на формирование комплексных знаний и представлений на пересечении технологических и естественно-научных областей», – отметила директор московского ГБОУ «Школа №158» Зоя Чернышева. Партнерами проекта выступили Федеральный экологический оператор, Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, Федеральный детский эколого-биологический центр Минпросвещения России, производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек – группа компаний «Мегаполисресурс».