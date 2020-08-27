ОНФ проконтролирует федеральные надбавки классным руководителям в 5 тыс. рублей

Классные руководители в школах получат федеральные надбавки в 5 тыс. руб. отдельной выплатой в день зарплаты, сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Это необходимо, чтобы учителям не снижали сумму надбавки, пояснил он. Ранее президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту контролировать сохранение выплат российским учителям. «В день зарплаты педагог будет получать две суммы: первая сумма — это ваша заработная плата, а вторая – это федеральная надбавка, несмотря на то что эта выплата также является составной частью заработной платы», – процитировало заявление Басюка ТАСС. По его словам, 74% учителей выполняют функции классных руководителей. В их задачи входит не только обучение, но и формирование благоприятных психолого-педагогических условий в классе, нравственных ценностей и активной гражданской позиции школьников. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ввести специальную выплату для классных руководителей с 1 сентября 2020 г. Проконтролировать сохранение этих надбавок президент поручил Общероссийскому народному фронту.