Эксперты ОНФ направили в Ростуризм предложения в нацпроект «Туризм»

Эксперты Народного фронта в ответ на запрос Ростуризма направили агентству свои предложения для включения в разрабатываемый национальный проект «Туризм». Предложения ОНФ направлены на консультационную поддержку путешественников и цифровизацию туристической отрасли. Эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков: «Стоимость путешествий, проблемы с сервисом и неразвитая инфраструктура в регионах – это основные причины, которые сейчас порой отталкивают граждан от туризма внутри страны. Национальный проект даст огромный толчок к строительству новых объектов – гостиниц, ресторанов, кемпингов, проработке новых туристических маршрутов. Поэтому крайне важна поддержка малого и среднего бизнеса. Нужно признать, что недостаточно внимания уделяется созданию условий для отдыха с детьми. Многие туристические объекты не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Необходима четкая стратегия развития туризма не только в каждом конкретном регионе, но в целом по стране: создание туристического бренда, интересных путеводителей, размещение информационных стоек в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. И здесь огромную помощь с информированием могли бы оказать волонтеры. Отдельный акцент должен быть на поддержке проектов, в которых будет ярко выражен национальный колорит. Как пример, строительство гостиничных комплексов, создание различных зон отдыха в русском стиле. Красивая страна, шикарная природа, богатая история. Нужно сделать так, чтобы путешествовать по России стало не только доступно, комфортно, но и престижно». Так, предлагается разработать дополнительный функционал Национального туристического портала в части сбора статистики, мониторинга и оценки деятельности организации туристской сферы, проактивного поиска и формирования туристических предложений. Кроме того, в список предложений вошло создание нового туристического маршрута «Москва – Рязань – Нижний Новгород». «Считаю правильным создавать именно межрегиональные маршруты, которые не замыкали бы путешествие в пределах одной области или региона, а формировали бы единое культурное пространство, воспитывали бы любовь ко всей России», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта Народного фронта «Добровольцы культуры», писатель Захар Прилепин. По мнению экспертов ОНФ, в новом национальном проекте по туризму важно предусмотреть связь с уже реализуемыми мероприятиями в рамках других национальных проектов, так можно получить синергетический эффект. К примеру, места бытования народных художественных промыслов могут быть соединены в единый туристический маршрут с историческими поселениями и объектами культурного наследия, и в соответствии с этим уже можно проектировать новые дороги и модернизировать старые. Также эксперты ОНФ считают необходимым обеспечить бесперебойную работу круглосуточной телефонной горячей линии по вопросам безопасности туристов Ассоциации «Турпомощь». Напомним, ОНФ при поддержке Фонда Росконгресс и ПАО «Ростелеком» запустил горячую линию 8 (800) 200-34-11 для россиян, с помощью которой они смогут получить ответы на интересующие их вопросы по программе поддержки внутреннего туризма. А для информирования об условиях получения туристического кешбэка ОНФ совместно с Ассоциацией «Турпомощь» подготовил специальную графическую памятку с ответами на распространенные вопросы о программе лояльности.